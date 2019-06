Pollution atmosphérique : Un laboratoire d’analyse de la qualité de l’air

La pollution de l’air nous menace tous. Plus de 90% de la population mondiale respire un air pollué. Ce phénomène touche particulièrement l’Afrique du Nord, tel est le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui avertit que la pollution est responsable de sept millions de décès chaque année.

Face à cette situation, il a été décidé la création d’un laboratoire d’analyse de la qualité de l’air, tout en améliorant l’opération de gestion des déchets ainsi que la protection des zones de biodiversité. Il s’agit, selon la cheffe de service sensibilisation à la Direction locale de l’environnement, Mme Lamia Bouaroudj «de lutter efficacement contre la pollution atmosphérique».

Elle a estimé que « la multiplication du phénomène de la pollution de l’air a contribué à l'émergence et au développement des maladies respiratoires, cardio-vasculaires, le cancer des poumons et des allergies», a-t-elle précisé au cours d’une journée d’étude intitulée "Combattre la pollution de l’air" organisée lundi dernier à Constantine, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement célébrée hier à travers le monde. «Un air plus propre permet de prévenir des maladies non transmissibles et de réduire les risques, notamment chez les enfants et les personnes âgées», a-t-elle dit à ce propos.

De son coté le président de l’Association pour la protection de la nature et de l'environnement de (l'APNE) , M.Abdelmadjid Sebih, a mis l’accent sur les actions de plantation des arbres qui «jouent un rôle primordial dans la réduction des dangers de ce genre de pollution», précisant que le programme d’intensification du couvert végétal, initié par l’association depuis le début du mois en cours, a porté sur la mise en terre de mille cent vingt quatre (1.124) arbustes dans des quartiers et à proximité des établissements scolaires de différentes localités de la wilaya. M. Sebih a relevé l’impact des journées de sensibilisation sur le reboisement ciblant la catégorie des scolarisés et des apprenants des centres de formation professionnelle avec comme objectif « la protection de l’environnement, l’air entre autres».

Pour la cheffe du service environnement industriel à la direction locale de l’environnement, Saida Benyezzar, pas moins de 61 carrières polluantes de l’air sont recensées dans la wilaya de Constantine et menacent la santé publique. «Ce nombre de carrières est responsables de graves pollutions, notamment des eaux superficielles, des barrages, des oueds et des retenues collinaires destinés à l’irrigation agricole », a-t-elle détaillé. Le nombre d’établissements classés fait partie d’un total de 97 existants dans la wilaya de Constantine dont 57 carrières d’agrégats, trois carrières d’argile et une sablière, implantées dans les différentes communes, a indiqué Mme Benyezzar, précisant que le reste des établissements, soit 36 est actuellement à l’arrêt.

Il y a lieu de rappeler que chaque année environ 7 millions de personnes des suites de l’exposition aux particules fines qui pénètrent profondément dans les poumons et dans le système cardiovasculaire, ce qui cause des affections comme les accidents vasculaires cérébraux, les problèmes cardiaques et le cancer du poumon. Selon le rapport de l’OMS, plus de 90% des décès liés à la pollution ont lieu dans les pays à revenus faibles ou moyens, principalement en Afrique.

R. S.