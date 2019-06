Textile : Le «Made in Algeria» en vogue

Le président-directeur général (PDG) du Groupe public des textiles et cuirs (Getex), Mokrane Zerrouki, a relevé une amélioration de l'offre de l'habillement local par rapport aux années précédentes, sa part sur le marché national étant passée de 4% en 2016 à 20 % en 2018. Dans un entretien accordé à l'APS, M. Zerrouki a précisé que ce taux devrait atteindre les 35% après l'entrée en production, en septembre prochain, de l'usine de filature de Relizane d'une capacité de production de 9.000 tonnes/an, et entre 40 à 45% d'ici à 2020.

Cette usine fait partie d'un projet de complexe composé de 8 usines intégrées appartenant à la joint-venture «Tayal», dont 5 sont entrées en production, tandis que les 3 autres devront être opérationnelles avant fin 2019. Ces usines assurent une bonne qualité de produits conformes aux normes internationales en matière d'industrie du textile, a ajouté M. Zerrouki. Le chiffre d'affaires de Getex est passé de 11 milliards de DA en 2017 à plus de 13 mds en 2018, ce qui reflète, selon le responsable, «la nouvelle dynamique» que connaît l'industrie du textile. Le chiffre d'affaires généré par l'activité de production d'habillement représente un taux de 40% du total des activités du Groupe et s'oriente vers la hausse, vu la nature d'un marché en expansion», a-t-il estimé.

Le volume des crédits d'investissement obtenus par le Groupe dans le cadre du plan de développement de l'industrie du textile s'élève à 21 milliards de DA, un montant qui a été consacré à la rénovation des machines et des moyens de production ainsi qu'à l'achat des matières premières et à la relance de l'activité des usines. M. Zerrouki a déploré «le retard enregistré au début de la mise en application du plan en raison de la bureaucratie et du manque de main-d'œuvre qualifiée, ce qui a nécessité aux opérateurs davantage de temps pour la réalisation de tous les objectifs fixés». Rappelant que plusieurs instituts de formation spécialisés en textile et confection avaient fermé après le déclin de l'activité dans les années 1990, le PDG de Getex a expliqué que cette situation a entraîné un déficit de main-d'œuvre qualifiée, d'autant que les actions de formation en entreprise ne sont pas suffisantes pour couvrir la demande. Il a appelé, dans ce contexte, le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels ainsi que celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à ouvrir de nouvelles spécialités en pétrochimie et à créer des centres de formation spécialisés en textile et confection et en programmation et maintenance des équipements pour être au diapason des technologies développées adoptées de par le monde.

Getex importe 60.000 tonnes de coton/an

M. Zerrouki a appelé également les ministres de l'Energie et de l'Agriculture à l'ouverure de filières spécialisées en production de fibres industrielles, à l'élargissement des investissements de culture du coton à l'intérieur du pays pour approvisionner les usines en matière première produite localement, ce qui réduira la facture d'importation de ces matières, dont la valeur frôle les 180 millions USD/an. Le coton et les fibres industrielles représentent 80% des besoins de ces usines en matière première, sachant que Getex importe 60.000 tonnes de coton/an pour couvrir les besoins annuels de ses usines. Le Groupe comprend 6 filiales et 40 unités de production au niveau national ainsi qu'une entreprise de distribution Jackets Club constituée de 22 magasins, dont le nombre devrait passer à 40 locaux d'ici 2020. De son côté, le secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs du textile et du cuir (FNTTC), Benyoucef Zenat, estime nécessaire de donner plus de temps à ce secteur, vu la conjoncture difficile que traverse le pays et qui n'a pas encore permis aux usines de textile de rentabiliser leurs investissements. «Commencer à rembourser leurs crédits actuellement reviendra à freiner les ambitions de ces entreprises d'élargir leurs activités, d'où la nécessité de leur donner plus de temps afin de rattraper le retard accusé dans la phase de lancement», a-t-il expliqué. Pour M. Zenat, le ministère de l'Industrie est appelé à soutenir davantage ce secteur, notamment à la faveur des résultats positifs du plan de développement élaboré par l'Etat pour un montant de 2 milliards USD. Entrés en production l'année dernière, plusieurs ateliers et usines de textile enregistrent une reprise, a-t-il noté. Le secrétaire général de la FNTTC assure, dans ce sens, que le textile et la confection algériens peuvent apporter une plus-value à l'économie nationale hors hydrocarbures, ajoutant qu'en tant que plus grand secteur de recrutement, il est à même de couvrir la demande en emploi dans les wilayas d'implantation. Par ailleurs, M. Zenat a évoqué l'importance de développer les techniques de commercialisation du produit local et sa promotion auprès du consommateur, à la lumière de la féroce concurrence des produits étrangers qui inondent le marché. La priorité devrait être donnée au produit national au niveau des magasins spécialisés et des grandes surfaces, notamment pour l'habillement et la maroquinerie, a-t-il déclaré. Le secrétaire général de la FNTTC affirme, par ailleurs, que le produit national «Made in Algeria» est bien accueilli localement et qu'il est en mesure de concurrencer le produit étranger, «d'où l'impératif de mettre en place un plan visant à fidéliser le client algérien», a-t-il insisté. Il a fait état, à ce propos, de l'approvisionnement, prévu durant le prochain Aïd El Adha, du plus grand nombre de surfaces commerciales possible en produits algériens. En effet, nombreux sont les opérateurs dans le secteur du textile et sa commercialisation à relever que le produit local reprend «progressivement» sa place sur le marché national, après une période de stagnation. Longtemps fabriqué sur commande et réservé exclusivement aux besoins des entreprises publiques, le ‘‘Made in Algeria’’ s'impose de plus en plus dans les commerces à travers l'ensemble du territoire national. En dépit de l'offre limitée, l'habillement de fabrication locale attire le consommateur algérien, d'après le constat fait par l'APS à travers une tournée dans différentes surfaces commerciales à l'occasion de l'Aïd el-Fitr.