Cours de change du dinar : Reflet des fondamentaux de l’économie

L'évolution en 2018 des cours de change du dinar algérien, en moyenne mensuelle, vis-à-vis de l’euro et du dollar reflète globalement l’évolution des cours de change de l'euro face au dollar sur les marchés internationaux, a indiqué la Banque d'Algérie. L'évolution des cours de change du dinar vis-à-vis du dollar et de l'euro traduit aussi bien l'évolution des fondamentaux de l’économie nationale (prix du pétrole, différentiel d’inflation avec les pays partenaires commerciaux, niveau des dépenses publiques) que celle des cours des monnaies de nos partenaires commerciaux, notamment entre l’euro et le dollar, sur les marchés internationaux de change, a expliqué la BA. C'est ainsi qu’en 2017, l'appréciation de l’euro par rapport au dollar de 12,4 % (entre décembre 2016 et décembre 2017) a induit une dépréciation, en moyenne annuelle, du dinar de 3,3 % vis-à-vis de la monnaie européenne et de 1,3 % vis-à-vis de la monnaie américaine, a précisé la même source. En cours de fin de période, le dinar s’est déprécié de 15,4 % par rapport à l’euro et de 3,8 % vis-à-vis du dollar, entre fin décembre 2016 et fin décembre 2017. Le glissement du dinar en 2017, en cours de fin de période, notamment par rapport à l’euro, reflète donc et dans une très large mesure l’évolution des cours de change des deux principales monnaies de règlement de l’Algérie —de l’euro par rapport à la quasi-totalité des monnaies et du dollar par rapport à certaines monnaies de pays partenaires— dans un contexte de persistance des déséquilibres des comptes extérieurs et publics et d’évolution défavorable de certains fondamentaux de l’économie nationale, notamment le différentiel d’inflation avec nos principaux partenaires commerciaux, a souligné la Banque centrale.