Sidi Bel-Abbès : Liberté provisoire pour le blogueur Abdellah Benaoum

La Chambre pénale de la Cour de Relizane a décidé lundi dernier d'accorder la liberté provisoire au blogueur Abdellah Benaoum en attendant que la Cour suprême se prononce sur son recours en cassation, a-t-on appris de son avocat, maître Mohamed Kerma. Abdellah Benaoum a passé plus d'un an à l'établissement pénitentiaire de Sidi Bel-Abbès. Depuis son incarcération, deux décisions définitives de jugements ont été prises à son encontre, de deux ans et de 18 mois ferme, pour plusieurs délits dont outrage au président de la République et incitation à l'émeute.

Une plainte a été déposée contre lui auprès du procureur de la République au niveau de la wilaya de Relizane. Maître Kerma a indiqué que la décision de liberté provisoire a été prononcée suite à une demande auprès de la Cour de Relizane qui a statué dans l'affaire après la détérioration de l'état de santé de M. Benaoum en grève de la faim depuis 84 jours.

Remis en liberté, Abdellah Benaoum a été transféré de l'établissement pénitentiaire vers le CHU "Abdelkader Hassani" de Sidi Bel-Abbès pour traitement.