Décès du directeur du journal : Le Soir d'Algérie, Fouad Boughanem

Le directeur du quotidien national Le Soir d'Algérie, Fouad Boughanem, est décédé hier matin à Alger, à l'âge de 65 ans, suite à une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Dely Ibrahim.

Père d'une fille, le défunt était membre fondateur et gérant-directeur de la publication du Soir d'Algérie depuis 1999.

Condoléances

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassane Rabehi, très peiné par le décès de Fouad Boughanem, directeur général du Soir d’Algérie, présente à la famille du défunt ses sincères condoléances et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de sa profonde sympathie.

Il prie Dieu Tout-Puissant de gratifier le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis.

“A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons.”

--------------------------

Le P-DG, M. Achour Cheurfi, et l’ensemble du personnel d’El Moudjahid, très attristés par le décès de Fouad Boughanem, directeur général du Soir d’Algérie présentent à sa famille et à leurs confrères du quotidien leurs sincères condoléances et les prient de trouver ici l’expression de leur sympathie émue.

