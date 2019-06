Syndicats : Trois nouvelles organisations enregistrées

Trois nouvelles organisations syndicales ont été agréées par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, leur ouvrant la voie d’activer dans le monde syndical.

En effet, lors d’une cérémonie qui s’est tenue, avant-hier, au siège du ministère, le département de Haddam a délivré les récépissés d'enregistrement à trois nouvelles organisations syndicales, a précisé un communiqué parvenu à notre rédaction. Le même document souligne que les nouvelles organisations sont l'Organisation nationale des administrateurs immobiliers, le Syndicat national autonome des travailleurs de Mobilis et le Syndicat national autonome des travailleurs de nettoiement et d'assainissement. Avec ces nouveaux venus, le nombre total des organisations syndicales à avoir reçu des récépissés d'enregistrement de la déclaration de constitution s’élève désormais à 14. Cette opération s’inscrit dans le cadre du «suivi des décisions issues de la réunion du gouvernement tenue en date du 3 avril 2019 concernant l’examen des dossiers des demandes de constitution en syndicats, et ce conformément aux dispositions de loi n° 90-14 du 02 juin 1990, modifiée et complétée, relative à l’exercice du droit syndical». Par ailleurs, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale rappelle que ses services resteront disponibles et à la disposition des représentants des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, pour «répondre à leurs préoccupations».

Il faut savoir que Tidjani Haddam avait présidé, le 21 mai dernier, une cérémonie de remise des récépissés d'enregistrement de la déclaration de constitution de trois nouvelles organisations syndicales après l’actualisation de leur dossier déposé auprès du ministère.

Relevant des secteurs de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, il s’agit du Syndicat national autonome des personnels de l’enseignement supérieur (SNAPES), du Syndicat des infirmiers algériens (SIA) et du Syndicat national autonome des sages-femmes algériennes de santé publique (SNASFASP),

Deux semaines auparavant, le ministre avait déjà remis des récépissés d’enregistrement de la déclaration de constitution de cinq organisations syndicales, relevant des secteurs de la Santé, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, de l’Éducation nationale et du Commerce. L’agrément a été donné au Syndicat autonome des biologistes de santé publique, le Syndicat national des professeurs spécialisés du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, le Syndicat national des superviseurs et des adjoints de l’éducation, Syndicat national des agents de contrôle de commerce et le Syndicat national autonome des fonctionnaires de l’éducation. En avril dernier, trois autres syndicats, activant dans les secteurs de l’éducation, de la solidarité, du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), ont reçu leur récépissé d’enregistrement. Il s’agit du Syndicat national autonome des enseignants du moyen, du Syndicat national autonome des travailleurs du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, et de l’Union nationale du patronat et entrepreneurs du secteur du BTPH, et ce dans le cadre de l’actualisation des dossiers relatifs à la constitution de syndicats de travailleurs et d’employeurs déposés auprès du ministère. Dans une déclaration à la presse, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avait indiqué que ces nouvelles organisations syndicales comptaient parmi les 13 syndicats dont les dossiers étaient déjà en cours d’actualisation au niveau du ministère.

Mohamed Mendaci