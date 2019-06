Algérie Télécom : Appels gratuits du fixe vers le fixe

Les appels téléphonique du fixe vers le fixe seront gratuits durant les deux jours de l'Aid El Fitr, a annoncé lundi Algérie Télécom (AT), qui met en avant des offres de réductions du fixe vers tous les réseaux mobiles durant cette période. «A l'occasion de l'Aid El Fitr, Algérie Télécom invite ses clients à profiter des appels gratuits illimités du fixe vers le fixe durant les deux jours de l'Aid», précise AT dans un communiqué.

De plus, AT «offre des réductions vers tous les réseaux mobiles, à 1 DA seulement les 30 secondes 24h/24 et des réductions sur les appels vers le fixe international à 3 DA/minute à partir de la 3e minute, soit l'équivalent d'un appel local pour les destinations suivantes : France, Italie, Maroc, Allemagne, Chine, Argentine, Angleterre, Espagne, USA et Canada», ajoute-t-on. L'opérateur public «s'engage à assurer le meilleur de ses services durant le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, en mobilisant des brigades commerciales et techniques afin de garantir la continuité du service, la relève des dérangements et la maintenance du réseau tout au long de cette journée sacrée», faisant savoir que ses principales agences commerciales seront ouvertes de 10h à 15h durant le 2e jour de l’Aid El Fitr sur tout le territoire national». Les agences concernées par ces horaires sont au niveau d'Alger : Oued Smar, Bordj El Kiffan, Kouba, Aissat Idir, Ben M'hidi, Bir Mourad Rais, Chéraga, Bab El Oued, El Biar et Zéralda.