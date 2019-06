Tizi Ouzou : Près de 3.000 commerces réquisitionnés

Comme de coutume, la direction du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou, a prévu à l’occasion de l’Aid El fitr un dispositif de permanence des différents commerces de la wilaya. Ainsi, près de 3.000 commerçants des différentes localités de la wilaya sont réquisitionnés pour les deux journées de cette fête afin d’assurer la disponibilité de tous les produits alimentaires et autres.

Outre les commerces d’alimentations générales et de fruits et légumes qui y assureront cette permanence, la direction de commerce a également réquisitionné 140 boulangeries, 3 laiteries, 8 minoteries ainsi que des restaurants implantés à l’intérieur des stations services qui sont, elles aussi, concernées par cette permanence. Ce nombre de commerçants réquisitionnés pour la fête de l’Aid El Fitr est largement suffisant pour assurer l’approvisionnement des citoyens durant ces deux journées de fête d’autant que plusieurs autres commerces non concernés par cette réquisition restent ouverts durant ces deux journées de fête, avions nous constaté lors des précédentes fêtes.

La direction du commerce a insisté sur l’obligation du respect stricte de cette permanence faute de quoi les contrevenants seront sévèrement sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur.

Ainsi à l’effet de ne pas pénaliser les consommateurs et de leur permettre d’avoir accès aux produits alimentaires et autres, des superettes, crémeries, boulangeries, boucheries et laiteries, entres autres, sont appelés à être de service pendant ces journées de l’Aïd. Espérons que la grève des agents des services de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ne sera pas mise à profit par les commerçants réquisitionnés pour ne pas assurer le service.

La conscience de ces commerçants est vivement interpellée pour laisser leurs commerces ouverts et permettre aux citoyens de s’approvisionner normalement en produits alimentaires durant ces deux journées de fête.

La direction Naftal a de son côté pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité durant cette même fête des carburants à travers toutes ses stations réparties à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar