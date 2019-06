Mesures de régulation du marché : Résultats acceptables

Les mesures prises dans le cadre de la feuille de route visant la régulation du marché, durant le mois de Ramadhan, ont donné des résultats «acceptables et concrets» qu'il convient de consolider tout au long de l'année, affirment les parties concernées par l'élaboration et la mise en œuvre de ce plan (ministère du Commerce, associations de commerçants et de protection du consommateur). Les représentants de ces parties ont été unanimes à relever l'impact évident des mesures prises, en dépit de plusieurs insuffisances, ce qui appelle à leur maintien et consolidation, après la fin du mois sacré.

Dans ce cadre, le directeur général de la régulation et de l'organisation des activités au ministère du Commerce, Saïd Bekaï, a indiqué que les commerçants ont «fortement» adhéré au dispositif relatif aux prix de référence des produits alimentaires de large consommation, en dépit des difficultés relevées au début du Ramadhan. «Les prix de référence ont été une sorte de barrière psychologique, tant pour les producteurs que pour les commerçants de gros et de détail, ce qui a contribué dans une large mesure à la stabilité des prix, en dépit de facteurs exogènes, tels que l'absence de réseaux de distribution dans certaines régions et le manque de production saisonnière de tomate en cette période de l'année», a-t-il expliqué. Soulignant que cet effort a été accompagné par l'ouverture d'un nombre considérable de marchés, M. Bekaï a rappelé l'ouverture de 52 marchés de proximité, réalisés et fermés, qui ont été aménagés et mis en service pour le Ramadhan, ainsi que 401 marchés ‘‘parisiens’’, soit plus de la moitié des structures commerciales disponibles (866 marchés). A ce propos, il a fait savoir que le ministère du Commerce s'attellera, en coordination avec le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, à la mise en exploitation du reste des marchés de proximité dans le cadre de l'appui des réseaux de distribution locaux et de la consolidation du contrôle de la traçabilité des marchandises, à partir du producteur jusqu'aux vendeurs de gros et de détail. En outre, M. Bekaï a déclaré que les marchés ‘‘parisiens’’ seront maintenus au-delà du mois de Ramadhan à la faveur des mesures de suivi et d'accompagnement arrêtés par les ministères du Commerce et de l'Intérieur.



Grève des contrôleurs et « passivité » de certains présidents d’APC



Le président de l'Association de protection et d'orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi, a estimé que «les mesures prises sont la consécration des revendications soulevées ces dernières années par son association afin que soit fixée la marge bénéficiaire de tous les intervenants dans la commercialisation des produits de base, notamment agricoles, et que soient installés des marchés parisiens pour pallier le manque de structures». Pour lui, le plan a été «relativement» réussi même s'il n'a pas atteint tous ses objectifs en raison de la défaillance de l'outil de contrôle (en référence à la grève des agents de contrôle) dont le rôle consiste à sanctionner tous ceux qui ne respectent pas les prix référentiels, outre le non-respect par plusieurs présidents d'APC de leurs engagements à créer des marchés parisiens». Considérant que «le plafonnement des prix, même s'il a constitué davantage un facteur psychologique que coercitif, a contribué partiellement à freiner les prix pour ne pas atteindre les seuils enregistrés l'année dernière», le président de l'APOCE a ajouté qu'à l'exception de deux ou trois produits, «les prix référentiels ont été respectés à plus de 90%».

De son côté, le secrétaire général de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazab Benchohra, a indiqué que le bilan du Ramadhan 2019 était très positif par rapport à l'année précédente, grâce aux efforts de toutes les parties, particulièrement la décision relative au déstockage qui a entraîné un excédent de l'offre. En dépit de disparités de prix entre wilayas productives et non productives, «les prix ont été totalement maîtrisés comme prévu, à l'exception de la tomate qui a enregistré une fluctuation».