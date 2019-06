Ambassade d’Indonésie : Iftar en l’honneur de la presse

L’ambassade d’Indonésie a convié dimanche la presse nationale à un iftar qui a permis aux invités de goûter aux spécialités culinaires, notamment celles propres à ce mois de Ramadhan. A cette occasion, l’ambassadrice, Mme Safira Machrusah, a rappelé la profondeur et la qualité des relations historiques d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays et qui s’inscrivent dans le cadre du soutien indéfectible apporté par le gouvernement et le peuple indonésiens à la guerre de Libération algérienne. L’ambassadrice a également évoqué les perspectives de coopération qui connaissent un développement croissant et qui gagneraient à être hissées au niveau d’excellence des relations politiques et de fraternité entre l’Algérie et l’Indonésie. Elle a souligné que des entreprises indonésiennes sont en contacts d’affaires avec des entreprises algériennes et travaillent à concrétiser des projets, notamment dans les domaines de l’aquaculture et de l’agriculture, avec des perspectives prometteuses. Il convient de rappeler également que des conventions existent entre les Chambres de commerce des deux pays concernant quatre wilayas et que les villes de Sétif et de Bandung, où s’est tenue une conférence historique des pays non alignés en 1955, sont jumelées, ce qui donne lieu à de multiples échanges d’opérateurs économiques. Par ailleurs, des opportunités intéressantes existent en matière de tourisme, appelé à se développer des deux côtés, sachant que chaque année, 5.000 Algériens visitent ce beau pays. C’est dire donc que la coopération connaît un essor indéniable et est appelée à se diversifier dans les domaines d’activités d’intérêt commun.