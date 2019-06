Jumelage El-Kader - Mascara : L’hommage américain à l’émir Abdelkader

C'est en 1846, lorsque l'Emir Abd El Kader combattait l'envahisseur français depuis déjà 16 longues années, que trois Américains, John Thompson, Timothy Davis et Chester Sage décidèrent de nommer leur petit campement El Kader, pour rendre hommage à la bravoure devenue légendaire, à l'esprit chevaleresque et à la grandeur d'âme de l'Emir Abdelkader. Dans la presse américaine du XIXe siècle, l'Emir représentait le mythe de ce noble chevalier algérien qui, l'épée à la main, repoussait l'envahisseur. Dans la conscience collective, l'Emir Abdelkader ne pouvait pas manquer de rappeler aux Américains du XIXe siècle les exploits de leurs aînés, les pères fondateurs de la nation américaine, face, en particulier, à l'Empire britannique. De nombreux historiens se plaisent à comparer l'Emir Abdelkader à George Washington, un parc porte le nom d'un des descendants de l'Emir (le fils décédé de l'ancien ambassadeur d'Algérie à Washington, Driss El Djazaïri), le cinéma s'appelle El Kader et un autre parc municipal Mascara Park. Quant à une aile du Carter House museum de la ville, elle est consacrée à l'Emir et à l'Algérie. On y trouve des livres sur l'Algérie, des portraits de l'Emir, des drapeaux algériens, des bibelots, un tapis tissé à Tiaret… mais, le document le plus émouvant est un exposé d'un lycéen d'El Kader, sur l'Emir, intitulé «Le Cheikh», datant de 1915. «Telle est l'histoire de l'homme qui donna son nom à notre ville. Un érudit, un philosophe, un amoureux de la liberté, un champion de sa religion, un leader né, un grand soldat, un administrateur capable, un orateur persuasif, un adversaire chevaleresque. Le choix a été bien fait, et avec ces pionniers d'il y a 70 ans, nous faisons bien d'honorer sa mémoire».

A. Ghomchi