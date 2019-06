Annaba : 1.430 logements attribués

Des décisions d’attribution de 1.430 logements implantés à la nouvelle ville de Draa Errich (Annaba) répartis entre 718 unités de type AADL et 712 autres de type public locatif ont été remises dimanche dernier à leurs bénéficiaires. La cérémonie de remise de ces décisions s’est déroulée au siège de la wilaya en présence du wali, Toufik Mezhoud, du directeur général de l’Agence d’Amélioration et de Développement du Logement (ADDL) et des invités de divers horizons. Les logements AADL qui ont été attribués à l’occasion font partie du programme de 2001 / 2002 comportant 283 unités et 435 logements représentant le premier quota du programme de 2013. En ce qui concerne les 712 logements publics locatifs (LPL) attribués, ils font partie du programme de 7.000 unités destinés à la seule commune d’Annaba. Intervenant à l’occasion, le directeur régional de AADL, Rachid Zaïdi, qu’avec la remise des décisions d’attribution, on a clôturé le programme 2001/2002. Il reste 182 logements du site Djamaa Hocine (El Bouni) qui seront attribués d’ici la fin de l’année 2019’’. Il a en outre ajouté que la wilaya d’Annaba a bénéficié depuis 2014 de 19.347 logements AADL dont 3.500 unités attribués. Le reste du programme est en réalisation tandis que 5% dudit programme sont en instance de lancement, a-t-il précisé. Ce programme comprend 10.000 logements à Draa Errich, 3.077 unités au niveau de la localité d’El Gantra (Sidi Amar) et 1.000 autres dans la zone d’extension urbaine d’El Kalitoussa (Berrahal).

B. Guetmi