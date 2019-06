Protection civile d’Alger : Des agents supplémentaires pour la sécurité des estivants

Les rangs de la Protection civile dans la wilaya d'Alger se sont renforcés, à l'occasion de la saison estivale 2019, de près de 1.000 nouveaux agents saisonniers mobilisés pour soutenir les efforts consentis pour la sécurisation des estivants, a-t-on appris auprès de la Direction de wilaya de ce corps. Dans ce cadre, le Chargé de l'information à la Protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que les 960 agents saisonniers que compte la Protection civile à Alger seront affectés aux 61 plages autorisées à la baignade dans la capitale, et ce afin de soutenir les agents permanents de la Protection civile et renforcer la protection des estivants qui afflueront vers ces plages.

Selon la même source, les nouvelles recrues ont reçu une formation spécialisée en matière de sécurisation des estivants, des techniques de sauvetage, d'évacuation sanitaire des noyés, sous la supervision de spécialistes dans le corps de la Protection civile. Le même responsable a souligné que la protection civile a mobilisé tous les moyens nécessaires pour garantir le succès de la saison estivale 2019, tels que les canots de sauvetage, les équipes de plongeurs et des ambulances affectés au niveau des centres de surveillances des plages.

A ces moyens, poursuit le lieutenant Benkhalfallah, s'ajoute l'intensification de l'action de sensibilisation au profit des estivants sur le respect des règles de sécurité dans la baignade pour éviter les risques de la noyade.



Sept plages interdites à la baignade pour cette saison



Le lieutenant Khaled Benkhalfallah a, d'autre part, précisé que les services de wilaya ont interdit sept plages à la baignade à Alger, en raison du «manque d'aménagement et de l'absence de passages (plage à accès difficile), la pollution et la qualité des eaux non conformes aux normes de santé et d'hygiène». La liste des plages interdites à la baignade lors de la saison estivale en cours à Alger, comprend, la plage «Sport nautique» à Rais Hamidou, la plage «Les Sablettes» à Belouizdad, les plages «Mazela» et «Pins-Maritimes» à Mohammadia, la plage «Stamboul» à Bordj El Kiffan, «Coco plage» à Bordj El Bahri, ainsi que la plage «Zerzouria» à Ain Taya à l'est d'Alger. Se référant au bilan de la saison estivale 2018, M. Benkhalfallah a rappelé l'enregistrement de plus de 3,5 millions d'estivants à travers les différentes plages d'Alger où le nombre d’interventions de la protection civile était de 2.886 interventions.

Ces interventions ont permis le sauvetage de 538 personnes de la noyade, dont 365 enfants, 122 hommes et 51 femmes.

Aussi, un total de 1.855 personnes ont été secourues enregistrant 6 décès par noyade, dont deux en dehors des heures de surveillances des plages autorisées à la baignade, en sus de 4 décès dans des plages interdites à la baignade.