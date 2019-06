Caisse nationale de mutualité agricole : Des crédits aux micro-entreprises

Dans la perspective de transformer la Caisse nationale de mutualité agricole en un outil de financement adapté à la mentalité et aux espoirs de la population rurale, en général, et de l'agriculteur, en particulier, son directeur général vient d’annoncer un projet d’octroi de crédits qui seront destinés au financement de petits projets agricoles.

«La CNMA a décidé d’octroyer des crédits d’une valeur de 5 millions de DA au profit des jeunes porteurs de projets agricoles», a déclaré M. Cherif Benhabilès qui a affirmé que «cette initiative vise de prime abord la promotion des petites et moyennes entreprises de production de biens et services ainsi que la pluriactivité dans le domaine agricole».

Il a fait savoir que ce projet est fin prêt et qu’il est en attente d’approbation par les autorités, avant son lancement effectif et souligné que le financement proposé par la Caisse n’exige pas aux jeunes de fournir des garanties confirmées par les notaires. «La garantie est constituée par la CNMA en vertu d’un contrat d’assurance. Quant au paiement de crédit, celui-ci est déterminé par le calendrier en fonction de la valeur de la dette», a-t-il expliqué.

Le DG de la CNMA estime que la majorité des agriculteurs possèdent de petites fermes et c’est cette situation accentue, selon lui, l’importance de développer les dispositifs du microcrédit dans le domaine de l’agriculture.» La Caisse ambitionne aujourd’hui d’être l’institution du monde agricole et rural par excellence, capable et disposée à jouer pleinement son rôle dans la stratégie de développement prônée par les pouvoirs publics et visant à court et moyen termes, à garantir la sécurité alimentaire et à préserver la souveraineté nationale», a-t-il affirmé.

Autre annonce importante faite par M. Benhabilès, elle concerne le projet d’assurance contre les catastrophes naturelles au profit des agriculteurs et des éleveurs. «C’est le premier du genre, et il va permettre de réduire la charge qui pèse sur les autorités lors des opérations d’indemnisation, de sorte que ces dernières ne font que compenser les pertes importantes», a-t-il détaillé.

Il y a lieu de noter que la CNMA a déployé des efforts «considérables» pour maintenir sa position dans un marché des assurances de plus en plus concurrentiel. En matière de chiffres, elle a enregistré de belles performances sur les différents axes stratégiques lui permettant de maintenir sa 4e place sur le marché des assurances-dommages, avec 11% du chiffre d’affaires de ce secteur, tout en conservant sa place de «leader» des assurances agricoles, avec une part de 80% du marché.

Le chiffre d’affaires de 2018 s’élève à un peu plus de 14 milliards de DA contre 13 milliards de DA en 2017, soit une croissance de 8% dans un marché qui n’a évolué que de 3%. Cette évolution a été réalisée grâce à la diversification dans l’offre des produits et des exigences techniques de plus en plus rigoureuses d’une part et d’autre part, cette production s’est faite par son réseau direct. Concernant les indemnisations des sinistres, l’on apprendra que la CNMA a réglé plus de 8,4 milliards de DA en 2018 et plus de 22 milliards de DA en 3 ans, ce qui a permis la «réhabilitation» de sa crédibilité et la «restauration» de la confiance de sa clientèle.

En matière d'investissements, la Caisse a lancé plusieurs projets dans le cadre de la mise en place d'un programme de réhabilitation et de construction, à l’image du centre de formation, de services polyvalents et de vulgarisation «Dar El Fellah» de Khenchela.

La construction d'autres centres destinés aux acteurs du monde agricole et rural qui permettraient la mise en œuvre d’une politique de développement de services de proximité à travers tout le territoire national (Oran, Ouargla, Saïda...) est également prévue prochainement.

La CNMA se lance également dans la numérisation et la digitalisation. Une démarche qui s’est imposée comme une nécessité pour offrir un meilleur service et faciliter l’interaction avec ses sociétaires et clients, ajoute la même source.

Grâce à son actif financier, dont l’évolution au cours des trois dernières années a conforté sa solidité financière, la CNMA affiche un taux de couverture des engagements de 147% et s’est permis d’augmenter, au courant de cette année, son capital social.

Le total du bilan est passé de 19,7 milliards de DA en 2017 à 22,3 milliards de DA en 2018 et le résultat net a évolué de 7%, passant de 856 millions de DA à 915 millions de DA.

Sarah A. Benali Cherif