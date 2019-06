M. Rabehi reçoit l’ambassadeur de Chine

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Hassane Rabhi, a reçu, hier, l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe.

Les deux parties ont mis en exergue "les relations historiques d’amitié, de coopération et de confiance mutuelle entre les deux pays", et se sont félicité de "l’excellence des relations politiques et de la densité de la coopération économique, portée par le Partenariat stratégique global entre les deux pays, établi, en 2014". Les deux responsables ont salué "les perspectives qu'ouvrira l'adhésion de l'Algérie à l'initiative chinoise de la «nouvelle route de la soie», et qui offre de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays". Ils ont pris acte "avec satisfaction" du niveau atteint entre les deux pays en matière de coopération dans le domaine de la communication et de l’information et conviennent de "la nécessité d'intensifier les échanges d’expériences et les séjours de formation, et de tirer profit des avancées chinoises en la matière dans le domaine technologique au bénéfice des médias et des journalistes algériens".