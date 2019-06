Milieu éducatif : Sensibilisation à l’économie de l’eau

L’Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez a signé une dizaine de conventions cette année avec divers organismes concernés dans le cadre des actions de sensibilisation à l’économie de l’eau en milieu éducatif, a-t-on appris auprès de la structure. «Une dizaine de conventions ont été signées durant le premier semestre de cette année avec les directions de l’Education et des Ressources en eau des wilayas de Relizane, Chlef, Djelfa et Laghouat, au titre des efforts de sensibilisation pour l’économie de l’eau», a indiqué à l’APS la chargée de l’information auprès de cette Agence, Djamila Foudhil. Ajoutant que l’opération s’inscrit au titre du renforcement des activités de sensibilisation au sein des établissements éducatifs, avec l’implication des clubs environnementaux, il s’agit, a-t-elle précisé, de la présentation, à chaque rentrée scolaire, d’un cours sur l’économie de l’eau au profit des élèves, outre la distribution de brochures d’informations sur le même sujet. Depuis le début de l’année en cours, les actions de sensibilisation menées, à ce titre, par l’Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez ont profité à 14.132 élèves (tous paliers confondus), appelés a l’occasion à changer leur vision de l’eau, et à transmettre le message à leurs amis et familles. D’autres conventions similaires ont été signées avec l’Office des établissements de jeunes de Chlef, et les maisons de l’environnement de Tiaret et Chlef, en vue d’impliquer le plus grand nombre possible de jeunes et d’enfants dans ce travail d’information visant la préservation de cette ressource vitale qu’est l’eau, est-il souligné de même source. La sensibilisation à l’économie de l’eau fait partie des missions principales dévolues à l’Agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau (AGIRE), qui est soutenue dans son action par cinq agences de bassins hydrographiques à travers le pays (dont celle de Chlef). Outre des cours pédagogiques et des sorties scientifiques au niveau des barrages et installations hydriques, le programme de travail mis en place, à cet effet, englobe également des actions de proximité visant toutes les catégories de la société, à travers notamment les mosquées, parallèlement aux agriculteurs et industriels appelés à rationaliser leur consommation. L’Agence du bassin hydrographique Cheliff-Zahrez couvre une superficie totale de 56.000 km2, s’étendant à travers huit wilayas (Chlef, Relizane, Ain Defla, Tissemssilt, Tiaret, Médéa, Djelfa et Laghouat).