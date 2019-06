Coopération SMA - UNICEF : Promouvoir les programmes pédagogiques

Un accord de coopération lie, dorénavant, les Scouts musulmans algériens (SMA) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance. Il s’agit d’un projet visant à promouvoir les compétences de vie des jeunes scouts et soutenir leurs actions d’utilité publique.

L’accord de coopération a été signé hier, au complexe sportif Ahmed Ghermoul, (Alger), en présence du commissaire général des Scouts musulmans Algérien, Mohamed Boualleg, et le représentant de l’Unicef en Algérie, Marc Lucet.

Il s’agit d’un projet visant «l’intégration des compétences de vie dans les programmes et activités mises en œuvre par les Scouts musulmans Algériens» pour promouvoir et mettre en valeur les droits des jeunes à travers des actions permettant le développement de bonnes pratiques. «Nous avons très favorablement accueilli cette proposition de partenariat car elle correspond à la philosophie d’action des SMA, ses valeurs, et les principes du mouvement de scoutisme», a déclaré le commissaire général des SMA , Mohamed Boualleg, qui considère ce projet comme «un investissement dans le capital humain» en ce qu’il permet de réunir l’ensemble des conditions requises pour la libération des énergies des jeunes et leur émancipation, à travers les politiques liées, à l’éducation et à la formation, et l’implication dans le mouvement citoyen.

Le commissaire général des SMA, s’est félicité de la signature de cet accord en ce qu’il repose sur «l’éducation comme élément fondamental», et indiqué que le projet de, «l’éducation aux compétences de vie» et une initiation à la pratique citoyenne pour libérer le potentiel humain et promouvoir l’engagement civil», et c’est cela qui motive les SMA à assumer son rôle important dans la promotion des comportements citoyens.

De son côté, le représentant de l’Unicef en Algérie, Marc lucet, a expliqué, que cet accord vise à promouvoir les compétences des jeunes scouts et «soutenir leurs actions d’utilité publique», avant d’ajouter que ce projet est en adéquation avec le programme de coopération qui lie l’Unicef à l’Algérie (2016-2020) en ce qui concerne en particulier la participation des jeunes. En effet, selon lui, «nous accordons une attention particulière aux adolescents les plus vulnérables afin de les protéger et réduire les comportements à risque, et favoriser leur insertion sociale». Le choix des SMA comme partenaire n’est pas fortuit. «Avec ses 600.000 adhérents, l’association des Scouts musulmans Algériens est l’un des plus anciens organismes de la société civile qui, par sa forte présence dans tous les wilayas, peut constituer un partenaire formidable en ce qu’elle initie et participe à plusieurs activités au sein de la société pour la mobilisation de tout un chacun en faveur du développement durable », explique M. Lucet. Le représentant de l’Unicef a saisi l’occasion pour revenir à la convention internationale sur les droits de l’enfant pour rappeler que la célébration du 30e anniversaire de la convention des droits de l’enfant en novembre prochain sera une occasion pour que tout le monde «doit rester engagé plus que jamais, pour la concrétisation de leurs droits». La signature de cet accord «participe à cet engagement là», a-t-il affirmé. M. Lucet a ajouté qu’à travers «ce partenariat, les SMA et l’UNICEF ont donné une réalité à ce cadre conceptuel qui a été développé par les experts des Nations Unies et les pays de la région et l’adapter à la réalité algérienne» et de poursuivre que, «c’est un cadre qui nous aide à réaliser les objectifs de développement durable».

Le communiqué de presse indique que « ce projet a pour ambition d’enrichir les outils de programmation pédagogique des SMA pour la promotion des compétences de vie des jeunes afin de renforcer leur insertion sociale et professionnelle tout en contribuant à la dynamique de développement local et à la prévention des situations et comportements à risque dans le prolongement de la tradition de volontariat et de l’action sociale du mouvement scout ». Le directeur du programme «compétences de vie» M. Redouane Semar, a expliqué pour sa part, que les objectifs de ce partenariat visent à répondre aux besoins des jeunes Algériens, en créant des espaces pour leur épanouissement personnel, la promotion de la démocratie participative et la protection des droits de l’enfant, ainsi que la réalisation des objectifs du développement durable. Tout un programme !

Tahar Kaidi