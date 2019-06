Réserves de changes : 79,88 milliards de dollars à fin 2018

Les réserves de changes de l'Algérie sont passées à 79,88 milliards de dollars (mds USD) à fin décembre 2018, contre 97,33 mds USD à fin 2017, soit une contraction de 17,45 mds USD, a annoncé hier la Banque d’Algérie (BA). Cette contraction est «légèrement supérieure au déficit du solde global de la balance des paiements, en raison de l'effet de valorisation négative de près de 1,73 mds USD, lié à la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar entre décembre 2017 et décembre 2018», a commenté la Banque centrale, dans sa note de conjoncture pour le deuxième semestre 2018. Les diminutions annuelles des réserves de changes, liées aux déficits du solde global de la balance des paiements, traduisent, selon la BA, l’excès de la dépense intérieure brute de l’ensemble des agents économiques sur le revenu national, c’est dire l’excès des importations sur les exportations. «Ces déséquilibres sont générés par les importants déficits des finances publiques», analyse la BA, en observant que la poursuite de l’érosion des réserves de changes «souligne la nécessité d’efforts d’ajustement soutenus, notamment budgétaire, pour rétablir la viabilité de la balance des paiements et limiter l'érosion des réserves officielles de changes». Ces efforts, poursuit la BA, devraient s’intégrer dans «un vaste programme de réformes structurelles pour améliorer le recouvrement de la fiscalité ordinaire (y compris par la rationalisation des subventions), libérer le fort potentiel de croissance de l’économie nationale et diversifier l’offre domestique et les exportations de biens et services». À rappeler que les réserves de changes de l'Algérie (or non compris) étaient à 82,12 mds USD à fin novembre 2018, contre 86,08 mds USD à fin septembre et 88,61 mds USD à fin juin 2018. Les recettes fiscales des hydrocarbures de l'Algérie ont atteint 2.755,2 milliards de dinars (mds DA) en 2018, contre 2.177,0 mds DA en 2017. «Dans un contexte de baisse des exportations d’hydrocarbures en volume, la hausse du prix moyen du pétrole en 2018 s’est traduite par une augmentation des recettes fiscales des hydrocarbures qui ont atteint 2.755,2 mds DA contre 2.177,0 mds DA en 2017», a précisé la Banque centrale dans sa note de conjoncture pour le deuxième semestre 2018. Cette hausse de la fiscalité pétrolière, en contexte de quasi stabilité des recettes hors hydrocarbures, a porté les recettes budgétaires totales à 6.619,5 mds DA, contre 6.047,9 mds DA en 2017. Selon la même source, dans les recettes hors hydrocarbures, les dividendes de la BA ont atteint 1.000 mds DA, contre 919,8 mds DA en 2017. La hausse des dépenses en capital, qui passent de 2.631,5 mds DA à 3.078,0 mds DA, ont porté les dépenses totales à 7.842,6 mds DA en 2018, contre 7.389,3 mds en 2017, soit une augmentation de 6,1 %. Néanmoins, la hausse la plus élevée des recettes totales par rapport aux dépenses totales, s’est traduite par une réduction du déficit budgétaire qui passe de 1.234,8 mds DA en 2017, à 1.106,8 mds DA en 2018. Conjugué aux opérations du Trésor (prêts nets et solde des comptes spéciaux), le solde global du Trésor à financer s’élève à 1.647,0 mds DA. Il est utile d’observer que la hausse des dépenses budgétaires totales est liée, en totalité, à la hausse des dépenses en capital. Néanmoins, sur les 3.078,0 mds DA de dépenses d’équipement, 528,6 mds DA, soit 17,2 %, sont des dépenses au titre des opérations en capital (dotation comptes d'affectation spéciale, bonifications taux d'intérêt, règlement des créances sur l’Etat et contribution du budget de l’État au profit de la CNAS), a fait savoir la BA dans sa note de conjoncture.