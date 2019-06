Sami Agli, candidat à la présidence du Forum des chefs d’entreprise : « Faire du FCE une organisation apolitique »

Candidat à la présidence du Forum des chefs d’entreprises, dont l’élection se tiendra le 24 juin, Sami Agli explique son ambition par son souci de «préserver les acquis et aller vers une organisation plus forte, dotée d’un mode de gouvernance transparent et démocratique. L’objectif étant de mieux défendre les entreprises et l’économie algériennes».

Dans un entretien accordé à Maghreb Emergent, le candidat, le seul au moment où nous mettions sous presse, «l’absence d’élection provoquerait une vacance du poste de président qui risque d’être désastreuse pour le fonctionnement du FCE». Et d’ajouter : «Le vide statutaire pourrait être fatal, car il est primordial que l’Assemblée générale élise un organe de gestion avec à sa tête un président.

Les statuts et le règlement intérieur sont ainsi faits, nous devons les respecter.» À propos de son programme, s’il est élu, M. Agli précise que «la priorité sera de mettre en œuvre le premier engagement de mon programme : faire du FCE une organisation patronale apolitique. Le Forum des chefs d’entreprises doit agir dans son cadre naturel qui est l’économie». Formel, il indique que «le FCE ne doit plus être utilisé à des fins politiques. Nous avons vécu une période très difficile lorsque le Forum s’est immiscé dans la sphère politique, nous devons tirer les conséquences de ces actes et faire en sorte que cela ne se reproduise plus.

L’éloignement du monde politique est une demande unanime des membres du FCE». Son programme baptisé FCE Fort (Force de proposition, Organisé, Reconnu et Transparent) «comprend une série de mesures visant au développement en région, la décentralisation de l’action du Forum en local, le traitement des problématiques liées au développement des PME et des TPE, l’accompagnement des entreprises à l’exportation et l’internationalisation, notamment vers l’Afrique».

Dans sa feuille de route, M. Agli compte «également accompagner les grands champions, ces entreprises leaders dans leurs secteurs d’activités.

C’est un programme ambitieux qui comprend également des mesures de soutien à l’entrepreneuriat féminin et à Jil FCE, qui est l’entité du Forum dédié à l’entrepreneuriat des jeunes». À ce sujet, le candidat affirme sa détermination à «maintenir JIL FCE et le renforcer, car c’est un des acquis importants du Forum.

Les mécanismes dédiés à l’expertise et à la formation sont eux aussi des acquis majeurs que nous devons préserver et renforcer».

M. Agli ajoute que «mon programme d’actions prévoit aussi le renforcement et l’élargissement de la palette des services au profit des membres. Nous devons nous concentrer sur un rôle premier d’une organisation patronale qui est l’écoute et l’accompagnement des chefs d’entreprise». À une question liée à la tenue de la tripartite et du rôle que devra jouer le FCE, M. Agli dira qu’«il est hors de question de faire de la figuration lors des tripartites. Nous irons défendre les intérêts des chefs d’entreprise, quelle que soit la rencontre à laquelle nous serons conviés. Notre rôle sera de porter fidèlement la voix de nos membres».

F. I.