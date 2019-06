Hamza ‘ibn al-muttalib (I)

Par : Mahmoud Hussein

Les provocations se poursuivent contre le Prophète. Son oncle Hamza ibn 'Abd al-Muttalib prend sa défense et embrasse l'islam. Abu Bakr est brutalement agressé dans la Mosquée. Nouvelles conversions.

Un homme d'Arâsh vint à La Mecque avec un troupeau de cha¬meaux, qu'il vendit à Abu Jahl. Ce dernier tardant à lui donner s«n argent, l'homme d'Arâsh finit par se rendre à la Mosquée, lieu Uc rencontre habituel des Qurayshites et dit :

—Je suis un étranger, un homme de passage. 'Amrû ibn Hishâm a acheté mes chameaux et ne me paie pas. Je nepuis partir sans être payé et me vois forcé de rester où je n'ai que faire. Y a-il un homme, ici, qui accepte de venir avec moi pour obtenir mon dû?

Le Messager de Dieu était assis non loin de là. Certains le montèrent du doigt et dirent, sur le ton de l'ironie :

- Voici ton homme. Va avec lui, il te rapportera ton dû. L'homme demanda :

—Qui est-il?

—Muhammad ibn 'Abd Allah.

—Est-il puissant?

— Va, tu verras bien.

L'homme alla vers le Messager de Dieu et dit :

—O Muhammad, je suis un étranger dans ce pays...

Il raconta son histoire au Messager de Dieu, qui saisit aussi dessein des Qurayshites. Il se leva, demanda à l'homme ' suivre et se rendit avec lui chez Abu Jahl. Il frappa à la Avant d'ouvrir, Abu Jahl demanda :

—Qui est-ce ? Le Prophète dit :

—Je suis Muhammad ibn 'Abd Allah, ouvre-moi. Abu Jahl ouvrit la porte et sortit. Le Messager de Dieu dit :

—Donne à cet homme son dû. Abu Jahl répondit :

—Oui. Le Messager de Dieu insista :

—Je ne repartirai que quand tu lui auras donné son dû. Abu Jahl rentra chez lui et revint avec la somme, qu'il rei)

l'homme d'Arâsh. Puis le Messager de Dieu repartit de son côti l'homme revint à la Mosquée où l'attendaient les Quraysl pleins de curiosité. Il leur dit :

—Dieu vous le rende en bien et le rende en bien à Muhan

Il a obtenu mon dû de la manière la plus aisée.

Il les laissa stupéfaits et s'en alla.

Abu Jahl vint plus tard les rejoindre et ils lui demandèrent :

—Que s'est-il donc passé? Par Dieu nous avions poussé l'homme vers Muhammad par goût de la plaisanterie !

Il répondit :

—Ah, par Dieu, ne m'en parlez pas! Dès que j'ai ouvert : porte à Muhammad, mon courage m'a quitté. J'ai vu se dresser au-dessus de sa tête un étalon furieux, ouvrant une bouche au dents menaçantes, toute prête à m'engloutir si je ne rendais à l'homme son dû. Ce que je m'empressai de faire.

Ils dirent :

—C'est encore un de ses artifices de sorcier.

Abu Jahl se vengea peu après, lorsqu'il rencontra le Messager dé Dieu sur un sentier de La Mecque, en le couvrant d'insultes et d'injures. Le Messager de Dieu ne répondit pas et Abu Jahl finit car lf quitter pour aller rejoindre ses amis à Dâr al-Nadwa. Mais une servante affranchie de 'Abd Allah ibn Jad'ân, habitant non loin de là, avait entendu les propos proférés par Abu Jahl. Elle s'en ouvrit à l'oncle du Prophète, Hamza ibn 'Abd al-Muttalib, qui rentrait alors de la chasse :

— Ah, si tu avais vu ce que ton neveu Muhammad vient de subir de la part d'Abu Jahl ! 111'a trouvé là, il lui a dit les choses les plus insultantes et Muhammad ne lui a pas répondu.

Rentrant de la chasse, Hamza avait l'habitude d'aller tourner autour de la Mosquée et de converser avec les gens qu'il y rencontrait. Mais ce qu'il venait d'entendre l'emplit d'une froide colère. Il alla droit vers Dâr al-Nadwa, où il savait qu'il trouverait Abu Jahl et, levant l'arc qu'il tenait toujours à la main, le frappa violemment au visage. Puis il lui dit :

— Tu as insulté Muhammad. Moi qui suis devant toi, j'ai embrassé sa religion et je me rallie à son message. Réponds-moi donc si tu oses !

Certains proches d'Abû Jahl se levèrent pour riposter. Abu Jahl leur dit :

—Laissez. Il est vrai, par Dieu, que j'ai méchamment insulté son neveu.