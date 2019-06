Cinéma : Godzilla 2 en tête du box-office nord-américain

"Godzilla 2 - Roi des Monstres" a fait lors de sa sortie un triomphe au box-office nord-américain, selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. La suite du "Godzilla" de 2014 a récolté 49 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux Etats-Unis et au Canada. Une relative déception sachant que le premier volet avait fait près de deux fois mieux pour son démarrage. Le film, dans lequel une flopée de monstres titanesques menacent l'avenir de l'humanité, a été diversement accueilli par la critique. En tête le week-end précédent, "Aladdin" de Disney glisse au deuxième rang, avec tout de même 42,3 millions de dollars en trois jours. Will Smith y campe notamment le facétieux génie à la lampe. Une autre nouveauté complète le podium : "Rocketman". Le biopic d'Elton John, joué avec brio par Taron Egerton, a engrangé 25 millions de dollars. Exactement deux fois moins que "Bohemian Rhapsody" (sur le groupe Queen) en novembre 2018, auquel il est inévitablement comparé. Le thriller psychologique "Ma", quatrième, a réalisé de son côté avec 18,3 millions de recettes un démarrage plus qu'honorable pour un film au budget resserré de 5 millions de dollars. Les 11,1 millions de dollars du week-end de "John Wick Parabellum", troisième volet des aventures d'un ancien tueur à gages interprété par Keanu Reeves, le placent au cinquième rang.

Voici le reste du Top 10 :

06- "Avengers: Endgame" (7,8 million de dollars ce weekend)

07- "Pokémon Détective Pikachu" (6,7 millions)

08- "Booksmart" (3,3 millions)

09- "BrightBurn - L'enfant du mal" (2,3 millions)

10- "Le coup du siècle" (1,3 million).