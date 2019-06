Grand angle : Poudrière Moyen-orientale

Le 5 juin 2017 éclatait, contre toute attente, une nouvelle crise au Golfe. L’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et l’Egypte avaient décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar et interrompaient par la même leurs liaisons terrestres, aériennes et maritimes avec l’émirat. Les quatre pays à l’origine de la crise sont restés sourds à tous les appels les invitant à dépasser leur différend et à engager le dialogue pour désamorcer la tension. Mais les médiations proposées n’ont pas abouti. Deux ans se seront écoulés depuis et à la veille de ce 5 juin 2019, la situation est loin d’être revenue à la normale. Les tensions dans cette région du monde se sont même exacerbées. La participation aux trois sommets (Ligue arabe, Conseil de la coopération du Golfe et Organisation de coopération islamique) organisés à La Mecque, du Premier ministre qatari, Cheikh Abdallah ben Nasser Al-Thani, premier responsable de son pays et de ce rang à se rendre dans le royaume saoudien depuis 2017, avait laissé entrevoir l’espoir d’une réconciliation future. Mais c’était ignorer la profondeur de la crise. Et le rejet par le Qatar des conclusions des sommets auxquels il a participé sur notamment l'escalade des tensions régionales avec l'Iran n’est certainement pas pour arranger les relations entre les frères du Golfe. Pis encore, Doha a enfoncé le clou en déclarant que les sommets «ont adopté la politique de Washington vis-à-vis de l'Iran et pas celle qui prend en considération le voisinage». Des déclarations qui ne manqueront pas d’attiser la colère de Ryadh. Et de là à croire que l’on risque de constater dans les prochaines semaines un durcissement du bras de fer il n’y a qu’un pas. Un tel scénario est favorisé par l’exacerbation des tensions entre Washington et Téhéran ces derniers temps. De ce fait, la Maison Blanche, seule à même de peser de façon décisive sur ses alliés fâchés ne sera certainement pas disposée à jouer l’entremetteuse. En fait ce qu’il faut savoir c’est qu’aujourd’hui la crise du Golfe n’est plus une crise locale ni même régionale mais elle est plutôt une crise internationale qui menace la stabilité de toute la région. Pour Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient, « la région du Golfe, placée au cœur d’une vaste poudrière moyen-orientale charrie de nombreux intérêts géostratégiques contraires, que la crise entre Doha et Riyad n’a fait qu’exacerber. Et selon lui

« l’Histoire pourrait bien retenir que l’isolement du Qatar, le 5 juin 2017, fut le point de départ d’une vaste déstabilisation régionale».

Nadia K.