Plan de paix au Proche-Orient : Pompeo reconnaît son inapplicabilité

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a reconnu que le futur plan de paix américain pour le Proche-Orient, dit "accord du siècle" peut être considéré comme "inapplicable", a rapporté le Washington Post.

Les aspects économiques de ce plan destiné à résoudre le conflit israélo-palestinien doivent être dévoilés les 25 et 26 juin lors d'une conférence organisée à Manama, à Bahreïn.

Il a d'ores et déjà été rejeté par les Palestiniens, qui considèrent que Washington n'est pas un interlocuteur crédible à cause de son soutien sans faille à l'occupant israélien. Le plan "peut être rejeté", a affirmé mardi dernier Mike Pompeo, lors d'une rencontre privée avec la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, selon le Washington Post. "Peut-être, à la fin, les gens diront ‘’ce n'est pas particulièrement original, cela ne marche pas particulièrement bien pour moi’’, c'est-à-dire, il a deux bonnes choses et neuf mauvaises non merci", a rapporté le journal, citant un enregistrement audio de la rencontre auquel il a eu accès.

"Je comprends pourquoi les gens pensent qu'il s'agit d'un accord que seuls les Israéliens pourront aimer," a-t-il dit, selon le Washington Post. "Je comprends cette perception. J'espère juste qu'on laissera la place à l'écoute et qu'on la laissera s'installer un peu", a-t-il ajouté.