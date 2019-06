Processus de réunification avec Taïwan : Pékin menace

Comme pour remettre les pendules à l’heure avec Washington, la Chine a répliqué sèchement au chef du Pentagone sur le dossier de l’ile de Taiwan. Pékin dans un langage clair a affiché toute sa détermination à ne pas renoncer à recourir à la force dans le processus de réunification avec l’île rebelle.

Le ministre chinois de la Défense, a qualifié de "très dangereuse" une éventuelle sous-estimation de la fermeté de Pékin. "Nous allons lutter pour le processus de réunification pacifique avec le maximum de sincérité et les plus grands efforts, mais nous ne faisons aucune promesse de renoncer à faire usage de la force", a dit le général Wei Fenghe lors d'un discours devant le forum de sécurité Shangri La Dialogue à Singapour. "Toute sous-estimation de la détermination et de la volonté de l'APL (Armée populaire de libération) est extrêmement dangereuse", a-t-il souligné. "Si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, l'armée chinoise n'a pas d'autre choix que de lutter quel que soit le prix pour l'unité nationale", a martelé le général Wei. Déjà, le 30 mai, la Chine avait accusé les Etats-Unis de "jouer avec le feu" avec Taïwan, après plusieurs initiatives américaines visant à raffermir les liens avec l'île revendiquée par Pékin, notamment l'envoi de navires dans le détroit de Taïwan. Washington, qui a rompu en 1979 ses relations diplomatiques avec Taipei afin de reconnaître Pékin comme le seul représentant de la Chine, reste toutefois l'allié le plus puissant du territoire insulaire et son principal fournisseur d'armes. La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire. L'île est dirigée par un régime rival qui s'y était réfugié après la prise du pouvoir des communistes sur le continent en 1949, à l'issue de la guerre civile chinoise. Le territoire insulaire n'est pas reconnu comme un Etat indépendant par l'ONU. Et Pékin menace constamment de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance à Taipei ou d'intervention extérieure -notamment des Etats-Unis-, qui en fait systématiquement un levier de pression contre la politique chinoise dans la région et de son expansion économique dans le reste du monde.

M T et agences