L’armée charge des manifestants à Khartoum : Au moins 13 morts et des centaines de blessés

Au moins treize personnes ont été tuées hier lors de la dispersion d'un sit-in de manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum, a indiqué le Comité central des médecins soudanais, proche du mouvement de contestation, dans un nouveau bilan.

«Le bilan des martyrs du massacre d'aujourd'hui est passé à treize", a déclaré le Comité dans un communiqué, disant craindre de d'autres victimes. Il a ajouté avoir enregistré "un nombre important de blessés graves ayant nécessité des interventions chirurgicales et le placement en soins intensifs". La dispersion par les autorités militaires du sit-in du mouvement de contestation devant le QG de l'armée à Khartoum "doit cesser", a déclaré l'ambassade américaine au Soudan. Cette opération des "forces de sécurité soudanaises" est "injustifiée et doit cesser", a écrit sur son compte Twitter l'ambassade américaine, selon qui le Conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan, en "porte la responsabilité". Le mouvement de contestation qui a accusé l’armée a annoncé couper tout contact politique avec le Conseil militaire de transition au pouvoir. "Nous annonçons l'arrêt de tout contact politique et des négociations avec le Conseil putschiste", a indiqué l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, dans un communiqué, appelant à "la grève et la désobéissance civile totale et indéfinie à compter d'aujourd'hui". "Nous n'avons pas dispersé le sit-in par la force", a déclaré le porte-parole du Conseil, le général Chamseddine Kabbashi, à des médias. "Les tentes sont là et les jeunes peuvent y circuler librement", a-t-il assuré. Le général Shamseddine Kabbashi a affirmé que les forces de sécurité avaient en fait visé hier matin une zone "dangereuse" près du lieu du sit-in. "Cet endroit, appelé Colombia, a été pendant longtemps un foyer de corruption et d'activités" illicites, a-t-il déclaré. "De nombreuses personnes ont fui Colombia et sont entrées sur le lieu du sit-in", a encore indiqué le porte-parole. "Résultat, de nombreux jeunes (du sit-in) ont quitté la zone". Dans son communiqué, l'ALC a fait porter "la responsabilité totale de ce crime" aux militaires, appelant à la "chute du régime". Ces derniers jours, la tension était montée autour du sit-in, alors que les négociations entre la contestation et les militaires sont suspendues depuis le 21 mai, faute d'accord sur la transition politique. Le Conseil militaire a pris le pouvoir après le renversement par l'armée du président Omar el-Béchir, à la faveur d'un soulèvement populaire inédit. Les manifestants réclament désormais le transfert du pouvoir aux civils. Des violences près du sit-in avaient été récemment dénoncées par le mouvement de contestation, accusant les militaires de "planifier" sa dispersion par la force.

