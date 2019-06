Sports mécaniques : Report du Festival

Le Festival national de sports mécaniques, qui devait se dérouler du 8 au 12 juin à Mostaganem, a été reporté à une date ultérieure, faute d'autorisation, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FASM). Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, l'instance fédérale s'est contenté d'expliquer le report par la non-délivrance d'une autorisation, sans donner plus de détails. Ce rendez-vous devait être organisé par la FASM, en collaboration avec la Ligue régionale et la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Mostaganem. Plusieurs activités étaient inscrites au programme de ce Festival national, dont des courses de «drift», de «drag race», de moto-cross et d'enduro, ainsi qu'une journée portes ouvertes sur les sports mécaniques.