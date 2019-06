Algérie-Etats Unis : Examen de la coopération dans l'agriculture

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, a reçu hier l'ambassadeur des Etats-Unis, John Desrocher. Le ministre et l’ambassadeur ont rappelé "la qualité des relations qui lient les deux pays et les voies et moyens de les renforcer davantage, notamment dans le secteur de l'agriculture".

Les deux parties ont abordé "plusieurs axes de coopération qui méritent d'être examinés et développés davantage, dont l'irrigation, la maîtrise des grandes cultures, le lien de la recherche et l'agriculture ainsi que les échanges de produits agricoles aussi bien à l'export qu'à l'import".

A cette occasion, M. Omari a indiqué que "l'Algérie est intéressée par l'expérience et le savoir-faire américain et encourage le rapprochement entre les investisseurs et les experts algériens et américains dans le domaine du développement de l'agriculture".