Algérie-Bulgarie : Accord sur le tourisme

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, et son homologue bulgare, Nikolina Angelkova, ont convenu de la nécessité de créer une commission d'orientation pour l'application des clauses du mémorandum d'entente sur le domaine du tourisme, signé en 2014 à Alger, entre les deux pays. M. Benmessaoud et son homologue ont passé en revue l'état des relations bilatérales dans le domaine du tourisme et examiné "les voies de la relance de la coopération bilatérale dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", convenant de la création d'une commission d'orientation d'application des clauses du mémorandum d'entente sur le tourisme, signé en 2014 à Alger, entre les deux pays. Les deux parties ont insisté sur "les voies d'échange des expériences dans le domaine du tourisme thermal, de l'investissement touristique, du tourisme d'affaires, du tourisme montagnard et du tourisme d'aventure, outre l'intensification de la coopération en termes de formation dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration".

La ministre bulgare du tourisme a pour sa part exprimé "sa reconnaissance pour la participation active et qualitative de la partie algérienne" à cette conférence, saluant "la qualité des relations privilégiées entre l'Algérie et la Bulgarie".