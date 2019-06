Permis biométrique à points : Généralisation à toutes les communes

Après Alger et Laghouat, retenues comme wilayas-pilotes, le processus de délivrance du permis de conduire biométrique sur l'ensemble du territoire national est désormais opérationnel.

En effet, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire annonce le lancement de l’opération de généralisation de la délivrance des permis à travers toutes les communes du pays. « En exécution de la stratégie du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire visant la modernisation de l’Administration, et dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de l’administration électronique, notre département ministériel fait savoir que l’opération de délivrance du permis de conduire biométrique électronique à points sera généralisée à travers toutes les communes du pays, au nombre de 1.541, à partir du 31 mai 2019, et ce, au profit des nouveaux candidats au permis de conduire et ceux concernés par les nouvelles catégories », peut-on lire sur le site web du ministère.

Ainsi, il sera procédé à partir du 25 juin prochain à la délivrance du permis de conduire biométrique pour les citoyens détenteurs des anciens permis de conduire (format papier) et ceux concernés par le renouvellement, sachant que cette opération concernera comme première étape les communes de la wilaya d’Alger et sera généralisée progressivement à travers toutes les communes du territoire national.

Mise en vigueur officiellement en avril 2018, l’opération de généralisation se fera de manière graduelle sur cinq années, jusqu’à la suppression totale de l’ancien permis. Il faut dire que cette opération est tributaire de plusieurs paramètres comme l'acquisition des équipements nécessaires, chaque commune avancera, donc, selon son rythme et ses moyens matériels et humains.

Il faut dire que la conception de ce permis biométrique est « 100% algérienne », c’est un fruit d’un partenariat public-privé avec des compétences 100% algériennes issues de nos universités et instituts de formation.

D’après le programme tracé par le ministère de l’Intérieur, un million de permis de conduire devaient être délivrés en 2018, 4 millions pour l’année suivante (2019), 7 millions en 2020 et 10 millions en 2021. La fin de l’année 2022 est la date-butoir pour la généralisation de ce document à puce électronique.

L’instauration du permis biométrique à points est la première étape d’une stratégie visant à atténuer le sinistre bilan sur les routes. «L’Algérie enregistre des chiffres record dans les accidents de la circulation avec pas moins de 4.000 morts par an, soit 11 morts chaque jour et des dizaines de milliers de blessés. A cela, il y a lieu d’inclure 100 milliards de dinars de dégâts et autres», a-t-il souligné, précisant que des réformes sont engagées pour sécuriser davantage les routes,

«ce document sera au centre du travail de la délégation nationale de la sécurité et de la prévention routière qui verra le jour prochainement», a-t-il ajouté.

Le nouveau permis est doté d’un système informatique très développé pour la gestion des contraventions, au diapason des nouvelles mesures juridiques et garantira leur application sur le terrain en vue de changer la mentalité du conducteur qui aura à gérer son crédit points grâce à des mesures préventives et des sanctions sévères.

Le nouveau permis aura également une incidence certaine sur le travail des agents en charge de la sécurité routière, qui n'auront plus à dresser par écrit les contraventions mais utiliseront des moyens électroniques efficaces et rapides qui faciliteront leur tâche quotidienne.

Sarah A. Benali Cherif