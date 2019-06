Protection de l’enfance : Une avancée considérable

«La promulgation, en 2015, de la loi de protection de l’enfant et l’instauration de l’organe national de promotion et de protection de l’enfance (ONPPE), constituent une avancée considérable pour la promotion des droits de l’enfant en Algérie», a relevé la déléguée nationale à l’Organe national de promotion et de protection de l’enfance (ONPPE), Mme Meriem Cherfi, samedi soir, en donnant le coup d’envoi des festivités pour la célébration de la journée internationale de l’Enfant au niveau de l’Office Riadh El Feth (Alger).

Etaient présents à cette occasion, le secrétaire général du Haut-commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad, le président du Haut-Conseil de la langue arabe, Belaïd Salah, ainsi que le représentant de l’UNICEF en Algérie, M. Marc Lucet. Accompagnées de leurs enfants, les familles sont venus nombreuses en cette nuit ramadanesques pour célébrer dans une atmosphère de fête, la journée mondiale de l’Enfant. La journée du 1er juin, placée cette année sous le slogan «Une enfance sûre, un avenir prospère». A cet effet, plusieurs activités ludiques étaient programmées tout au long de la soirée, et jusqu’à une heure tardive. Les différents niveaux de l’espace Riadh el Feth étaient bondés, envahis par des milliers d’enfants très contents de profiter des différentes animations, de la musique, des ateliers et stands d’exposition.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite au niveau des différents stands, la déléguée de l’ONPPE, Mme Meriem Cherfi, a saisi l’occasion pour affirmer que «l’Etat ne ménagera aucun effort, en coordination avec tous les acteurs concernés de plus de 17 départements ministériels et administratifs, les services de sécurité, ainsi que les associations de la société civile, pour la protection et la préservation des droits de cette frange de la population». Mme. Cherfi est revenu entre autres, sur les chiffres du dernier rapport élaboré par son organisme pour réaffirmer que la ligne verte (11/11) mise à la disposition des enfants victimes des violences a enregistré 1.035 appels portant atteinte à l’intégrité physique d’enfants durant les cinq premiers mois de l’année en cours.

Pour rappel, le rapport en question précise que pour la répartition par tranches d’âge, il s’agit de 284 enfants âgés de moins de six ans, 532 autres âgés entre 7 et 13 ans, et 219 enfants entre 14 et 18 ans qui ont été pris en charge suite à un appel sur cette ligne depuis le début de l’année 2019. Pour Mme Cherfi «ces signalements émanant de citoyens, voire d’enfants eux-mêmes, ont trait, entre autres, à la maltraitance, la violence, l’exploitation des enfants à des fins économiques ou dans la mendicité».

Par ailleurs, notre interlocutrice, a indiqué que l’Organe avait reçu, durant la même période via le numéro vert, 442.600 appels portant, en plus du signalement de cas d’atteinte aux droits des enfants, sur des demandes d’orientation et sur des préoccupations liées à l’enfance ou aux missions de l’ONPPE.

Dans le même cadre d’idées , la ministre de la solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Mme Ghania Eddalia, a évoqué en ce début de semaine, quelque «1.041 signalements qui ont été enregistrés, reçus et traités ainsi que 5.889 enquêtes sociales réalisées dont 1.041 recherches sociales ayant trait aux signalements de situation d’enfants en danger, avec la prise, à l’amiable, de 428 mesures au profit de l’enfant ou de la famille, pour lever le risque sur leur personne.

Ces chiffres illustrant, certes, la triste réalité de l’enfance en Algérie, ne peuvent toutefois pas faire oublier l’engagement continu de l’Etat algérien à assurer à tous les enfants la protection et l’accès aux services, notamment dans les domaines de l’éducation, la santé et la prise en charge sociale. Il faut mettre en exergue, dans ce cadre, qu’en 1992 l’Algérie a été parmi les premiers pays à ratifier la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’ONU en 1989. Cette ratification a placé le pays au rang des nations les avancées en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant.

En 2015, une loi de protection de l’enfant a été promulguée et ses articles se sont inspirés de la Convention des droits de l’enfant. C’est ce qu’illustre l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics à l’enfance. Néanmoins il faut souligner la nécessité de conjuguer les efforts de tous les acteurs pour garantir un meilleur avenir aux enfants, les citoyens de demain car l’objectif de la célébration de la journée internationale des Droits des enfants est de rappeler à la population et les organisations leurs responsabilités pour la préservation des droits fondamentaux des enfants en assurant dans les meilleurs conditions, leur éducation, leur santé et leur bien-être.

Tahar Kaidi