M. Arar, président du réseau Nada, invité de notre Forum : L’évolution politique doit toucher les droits de l’enfant

Pas moins de 14 points urgents sont à revoir en matière de droit des enfants.

Le réseau NADA active depuis une dizaine d’années pour la défense des droits de l’enfance. Son président, Abderrahmane Arar, invité hier de notre forum, a fait le point sur cette question qui engage, au-delà de l’enfance, la société dans toutes ses dimensions. Son constat est qu’aujourd’hui «on est dans le négatif en matière de droit et de protection des enfants. La situation est marquée par l’augmentation de la violence, de la maltraitance, des conflits familiaux, des fugues, des agressions sexuelles, de suicide, la mendicité des enfants, les enfants SDF, l’exploitation économique des enfants dans le marché informel. Nous sommes devant une situation qui demande beaucoup de travail et d’engagement.

Il s’agit d’accompagnement, de procédures judiciaires, de prises en charge psychologique, d’insertion en matière de scolarisation ou de formation» dira notre invité.

Le deuxième constat, c’est la lourdeur des procédures judiciaires, c’est-à-dire celles qui touchent la protection des enfants. «L’enfant ne peut pas attendre des années, Il faut des réponses immédiates. Cette lourdeur freine le chemin de vie de l’enfant».

Le troisième constat établi par M. Arar est le manque d’alternatives pour remplir le temps vide de l’enfant «ce sont les réseaux mafieux des quartiers et des écoles qui remplissent ce temps vide.

En clair, le président du réseau Nada estime qu’«en 2019, il y a beaucoup d’efforts qui gagneraient à être développés davantage, notamment à travers un allègement de la procédure du système de protection de l’enfant car des manques restent enregistrés concernant les mesures de protection sociale et juridique de l’enfant».



« L’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance doit être autonome, avec plus de prérogatives. »



Le président du réseau NADA pour la défense des droits de l’enfant estime que le contexte politique du pays qui est en train de changer est une occasion pour rappeler que les droits de l’enfant doivent être améliorés. «Plus de bricolage on doit aller vers de vraies décisions de vraies réformes, s’engager vers l’ouverture des débats pour revoir certaines dispositions qui ne peuvent se faire qu’après la sortie de crise que vit le pays actuellement. Une fois que l’Algérie «retrouvera une stabilité et une légitimité». En priorité, notre invité appelle a ce que l’organe de protection des enfants présidé par Mme Cherfi et dépendant du premier ministère doit être autonome avec plus de prérogatives. «Cela y va de sa crédibilité» estime M Arar. Notre invité cite, par ailleurs 14 points «prioritaires» à revoir. Il s’agit, selon M. Arar, de l’amendement de la loi 15/12, notamment concernant les articles allant de 21 à 32 et touchant le volet de la protection sociale et judiciaire, la révision du code pénal, notamment concernant la responsabilité pénale de l’enfant qui est fixée à 10 ans. «Il est inadmissible qu’un enfant âgé de 10 ans soit considéré comme responsable devant le droit pénal», a indiqué le président du réseau NADA qui appelle à fixer cet âge à partir de 13 ans en l’accompagnant de mesures de protection. «Entre 13 et 16 ans, l’enfant doit être soumis à des mesures disciplinaires et entre 16 et 18 ans on peut décider de la détention provisoire avec des mesures de protection», a proposé M. Arar. Ce dernier a appelé, par ailleurs, à la modification de la loi 09/02 relative aux personnes handicapées et qui n’a pas inclus l’enfant handicapé. NADA a proposé également de donner un numéro d’immatriculation sociale pour chaque enfant à la naissance. «Ce mécanisme a déjà fait ses preuves ailleurs», estime l’intervenant qui a appelé également à la révision des dispositifs judiciaires relatifs au droit de visite et de la pension alimentaire dans les cas de divorce, et la prise en charge des enfants exploités dans la mendicité. La création de tribunaux spécialisés en enfance et la mise en place d’un système d’information permettant d’avoir des données nationales sont aussi une priorité selon le réseau Nada. Par ailleurs notre invité insiste sur l’importance de renforcer la stratégie nationale pour la petite enfance et de réglementer la législation régissant les établissements d’accueil de cette catégorie dont les garderies et les familles d’accueil. Notre invité nous informe également de l’entame de la mise en place du projet de création à Alger, d’un foyer pouvant accueillir jusqu’à 200 enfants en situation difficile en service de jour et une centaine d’autres en accueil temporaire ; projet qui a été bloqué, rappelons le, par les habitants des alentours de la forêt de Bouchaoui qui étaient contre la construction de ce centre a cet endroit là. M. Arar dira que ces citoyens ont été manipulés par des parties qui avaient des vues sur le terrain en question. Toutefois, il est fort possible que ce projet soit remis à l’ordre du jour, partant du principe que celui-ci est d’ordre humanitaire d’abord et éducatif également.

Farida Larbi

------------------------------

Le HIRAK une opportunité pour entamer les réformes

Le président du réseau algérien pour la défense des droit de l’enfant (NADA), Abderrahmane Arar, a estimé hier, lors de son passage à notre forum, que le hirak populaire enclenché le 22 février dernier, est une opportunité pour approfondir les reformes et réviser tous les articles relatifs à la protection et la promotion des droits de l’enfant en Algérie.

S’exprimant sur les manifestations populaires pacifiques, le président du réseau NADA a tenu à alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de ne pas négliger les droits de l’enfant au détriment de la politique, précisant que «la situation de l’enfant n’est pas confortable, vis-à-vis des aléas de la vie dont ils sont les premières victimes, citant entre autres, les cas de plus en plus élevés de divorces, de mères célibataires, d’enfants mis au travail, d’enfants handicapés…

M. Arar s’est montré optimiste concernant l’évolution du Hirak. Un mouvement populaire «qui commence à porter ses fruits et mettre les responsables face à leurs dépassements», a-t-il dit, précisant que cela permet de mettre à niveau et actualiser «les lois et les droits» et de les rendre plus utiles au citoyen.

Après avoir souligné la nécessité d’actualiser certains articles de loi qui concernent l’enfant, notamment en ce qui concerne le cadre juridique, familial et social même au niveau scolaire, le président de NADA a tenu à préciser que l’évolution politique doit toucher les droits de l’enfant, affirmant que certains articles ne sont pas utiles pour les enfants, bien au contraire, «ils les mettent en danger ».

Dans ce cadre, M. Arar a cité comme exemple, «l’article de 2014, criminalisant la mendicité, et qui ne propose pas de solutions», indiquant que des mères célibataires sont obligées de mendier pour pouvoir fournir la nourriture quotidienne à leurs enfants.

Hamza Hichem