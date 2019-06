Aïd el Fitr, Sétif : Dispositif Sécuritaire renforcé

Après un mois de Ramadhan marqué par la quiétude et la tranquillité, dans un contexte de sécurité assistée de jour comme de nuit par des services de police, constamment présents sur le terrain, vigilants et sans cesse plus proches du citoyen qui ne pouvait en fait que se réjouir d’un tel climat, c’est un autre imposant dispositif qui vient d’être déployé par ce corps de sécurité pour la fête de l’Aïd-el-Fitr, pour consolider la sécurisaté du citoyen et de ses biens, et surtout lui permettre de passer cette fête religieuse dans les meilleures conditions qui soient.

Dans ce contexte, le plan d’action déployé par les services de police se traduira, durant plusieurs jours, par la mise en œuvre de tout un train de mesures qui s’appuient, notamment sur la mobilisation de tous les moyens humains et matériel de la sûreté de wilaya de Sétif et le redéploiement des ces forces à travers les différents lieux publics connus pour accueillir une affluence nombreuse, comme les mosquées, les hôpitaux, les grands espaces de divertissement, ainsi que les gares routières et ferroviaires, pour ne citer que ces endroits.

Des efforts d’autant plus important qu’ils seront également déployés pour éviter les accidents de la route, et, partant, assurer la fluidité sur les grands axes, grâce à un dispatching des éléments et des différentes unités du service de wilaya de la sécurité publique sur les artères principales et axes routiers des grandes villes et autres agglomérations à l’effet de répondre aux procurations des usagers de la route et prêter l’assistance nécessaire en temps voulu, notamment pour les cas d’urgences qui nécessitent des interventions rapides. Des patrouilles pédestres et motorisées de différentes brigades de la police judiciaire et anticriminalité seront également sur le terrain, pour assurer la sécurité sur ces lieux de grande affluence, préserver et consolider ce climat de quiétude et de tranquillité, et faciliter le déplacement des familles vers leurs proches ou les cimetières qui recevront comme par la tradition beaucoup de monde.

Un plan d’action qui ratisse l’ensemble des volets sensibles et ne laissera pas sur le bord de la route, cette œuvre de proximité qui constitue le cheval de bataille de la DGSN et se traduira, à l’occasion de la fête de l’Aïd, par des visites aux malades hospitalisés, aux personnes âgées et aux enfants en quête d’affection dans les cités de l’enfance. Des gestes forts que ne manquent également pas de mettre en œuvre chaque année les cadres de la sûreté de la wilaya en rendant visites en leur domicile aux policiers malades ou à la retraite.

F. Zoghbi