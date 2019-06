Constantine : 1.376 logements distribués

Les autorités de la wilaya de Constantine ont procédé hier à la distribution de 1.376 unités de différentes formules, essentiellement des logements promotionnels aidés (898 unités pour les citoyens dont le nom figure sur la liste publiée en mai passé) et sociaux (408 unités pour les citoyens de la commune du Khroub, situées au pôle urbain Massinissa). La cérémonie s’est déroulée au siège de la wilaya de la cité Daksi-Abdeslam, en présence d’élus locaux et de représentants de la société civile. Dans son allocution inaugurale, le wali Abdessamie Saïdoun est revenu en détail sur l’opération : «Il s’agit, comme à l’accoutumée, de faire entrer de la joie dans les foyers de nos concitoyens, et ce à la veille de la fête de l’Aïd, en procédant à la distribution symbolique des clés de 898 de la formule LPA se trouvant au niveau de l’extension de l’Unité de voisinage 20 de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, et répartis entre deux promoteurs : Chaâreddib, avec 253 logements, Bourouag, avec 465 logements, ainsi que ceux réalisés par l’entreprise COSIDER, au nombre de 307 logements, lesquels font partie d’un ensemble global de 650 logements devant être livrés à leur souscripteur, si les conditions le permettent, à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, le 5 juillet prochain, en même temps que le reste des 700 et 1.000 unités des deux promoteurs cités. Pour le logement social, 408 unités seront affectées à leur bénéficiaire représentant la dernière tranche de la liste des 1.500 publiée au mois de mai passé. Enfin, 50 aides à l’habitat rural seront également allouées aux habitants de certaines communes.» Le chef de l’exécutif a aussi affirmé, au sujet du programme AADL, que «2.150 logements de cette formule se trouvant au niveau de l’Unité de voisinage 14 d’Ali-Mendjeli seront livrés d’ici la fin juillet, alors qu’une grande partie des 6.000 logements du site Retba, dans la commune de Didouche-Mourad, le sera avant 2020», et de rappeler : «Ces opérations de distribution ont été rendues possibles, grâce aux nombreux efforts consentis par les autorités. Malgré une conjoncture économique difficile et la politique d’austérité adoptée, l’État a mis les moyens nécessaires pour satisfaire aux besoins des citoyens, en premier lieu le logement.»

Issam B.