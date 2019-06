AADL : Début de règlement des actes de propriété

L’opération concerne toutes les cités à l’exception de celles dont le problème de la propriété du foncier n’a pas été réglé. En effet, selon l’agence, cette opération qui concerne 55.000 bénéficiaires au niveau des différents sites AADL à travers le pays, sera clôturée par la délivrance des actes individuels.

L’opération concerne, faut il le préciser, les souscripteurs qui ont payé la totalité du prix du logement, ce qui leur permettra ainsi d’en disposer pleinement une fois les actes de propriété obtenus.

Pour rappel, la Loi de Finances 2019, permet la possibilité de désistement des logements dans les formules AADL, social (LPL) et participatif (LPP).

Les souscripteurs de logements au titre de ces formules pourront, se désister de leur appartement. Cette démarche ne saurait toutefois être envisagée que 24 mois après leur acquisition. Et ce, à compter de la date d’attribution de l’acte de propriété et du versement de la totalité du coût du logement.

Toutefois, ne seront pas concernés par cette opération, précise encore l’AADL, les bénéficiaires des logements AADL au niveau des sites situés au niveau de Zemouri, Korso, Boudouaou, Tidjellabine, Frantz Fanon dans la wilaya de Boumerdés. Il s’agit également des sites de Sidi Amar, Sidi Achour, Bouldroum, Didouche Mourad, Souk Lili Zaafrania Oued El Farcha, et Safsaf dans la wilaya d’Annaba.

Il est en est de même pour les sites d’Ouled Fayet, Draria, Birtouta, à Alger dont les bénéficiaires ne peuvent encore acquérir leurs logements, et cela en raison de problèmes liés à la propriété du foncier.

Par ailleurs, l’agence nationale d’amélioration et de développement du logement vient de lancer l’opération de choix des sites au titre du programme AADL 2, au profit de 10.000 souscripteurs ayant versé la première tranche. Au moment où, l’opération de distribution des logements AADL 1 se poursuit durant ce mois de Ramadhan, jusqu’au mois de septembre. En effet 2.466 unités ont été délivrées au niveau de Sidi Abdallah, Aïn Benian et Bouinan à Alger».

Selon M. Beldjoud, ministre de l’Habitat, «les projets AADL sont sur la bonne voie et selon l’agenda arrêté». Dans ce registre, le premier responsable du secteur a affirmé que «l’État a mis en place tous les moyens, notamment financiers, afin de parachever les différents programmes en cours», soulignant par ailleurs que «le dossier AADL 1 sera clôturé le 30 septembre prochain», a-t-il souligné. Il rappelle, à ce propos, que son département a recensé «près de 200.000 unités prêtes à la distribution, qui étaient en attente de parachèvement des travaux d’aménagement extérieur, avant leur remise aux bénéficiaires.» Ce qui représente une entrave sérieuse à la remise des clefs, notamment du fait que ce nombre important de logements en stand-by a été qualifié de conséquent. Dans le but de remédier à cette situation caractérisant les sites inachevés de plusieurs wilayas, le ministre a fait état que «des enveloppes financières importantes avaient été affectées pour parachever les travaux d’aménagement extérieur qui ont autant d’importance que les travaux de réalisation», soulignant que «la tutelle accordait un intérêt particulier à ce problème.»

Il est utile de signaler qu’une fois le site choisi, les souscripteurs peuvent retirer leur ordre de versement à partir de leur domicile et procéder au paiement de la deuxième tranche. Rappelons que le premier responsable du secteur a relevé auparavant que «l’opération se poursuivra jusqu’à ce que l’ensemble des souscripteurs soient convoqués.» En outre, pour ce qui est des souscripteurs n’ayant pas reçu de convocations pour cette opération, le département de l’habitat annonce que ceux-ci seront convoqués lors de la prochaine opération.

Salima Ettouahria