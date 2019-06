Dépistage de HCA et diabète : Plus de 1.660 consultations à la mosquée Abdelhamid- Ibn-Badis d’Oran

Pas moins de 1.665 consultations de prévention et de dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle (HTA) ont été effectuées à des fidèles à la mosquée pôle "Abdelhamid Ibn Badis" d'Oran depuis le début du mois de ramadhan, a-t-on appris samedi de l'établissement public de santé de proximité EPSP "Front de mer".

Le chargé d'information à cet ESPS, Khaldi Salim Ghali, a indiqué qu'un staff médical composé de médecins, d'infirmiers et de laborantins, a effectué depuis le début du mois sacré jusqu'à vendredi passé des consultations gratuites à des fidèles après les prières de Tarawih et du vendredi (792 consultations pour le diabète et 873 pour le HTA) en plus de consultations ordinaires. Ces consultations menées par un spécialiste en sensibilisation et un cadre paramédical retraité à titre bénévole ont abouti au dépistage de 55 personnes atteintes de diabète et de 57 autres de la HTA, qui ignoraient qu'ils étaient malades. Ces personnes ont été orientées vers l'EPSP du Front de mer pour un traitement et suivi. La dernière soirée du vendredi de cette opération placée sous le slogan : "Ramadhan et la santé" a été marquée par la distribution de 61 glucomètres. Les consultés qui ont su concilier leur maladie et le jeûn, en adaptant leur alimentation et leur traitement aux contraintes dues à cette période d'abstinence, du lever au coucher du soleil, ont été conseillés de prendre rendez-vous après le ramadan pour une consultation de suivi pour des ajustements éventuels à apporter à leur traitement.

Il y a lieu de rappeler que cette campagne, organisée par l'EPSP depuis cinq années dans cette mosquée, durant le mois de ramadhan, s'inscrit dans le cadre des efforts de sensibilisation, de prévention contre le diabète et le HTA, et du rapprochement de la santé du citoyen.

Cet établissement sanitaire de proximité a organisé, dans la même mosquée en collaboration avec le CHU d'Oran, une campagne de don de sang les trois premiers jours du ramadhan, couronnée par la collecte de 166 poches de sang de différents rhésus.