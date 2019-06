Campagne de sensibilisation : à travers les gares routières

En concrétisation du programme d’activités de sensibilisation élaboré durant le mois sacré de ramadhan, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont organisé , en coordination avec l’Association Nationale de Sécurité Routière (Bureau de Mascara), les services de la Protection civile et de la direction du transport, une campagne de sensibilisation à travers la gare routière de transport des voyageurs. En effet, les éléments des brigades de circulation routière relevant du service de wilaya de sécurité publique, accompagné des autres partenaires, ont prodigué des conseils routiers au profit des chauffeurs de taxi et de bus de transport de voyageurs, en leur distribuant des dépliants de sensibilisation sur les dangers des infractions au code de la route, tout en évitant les comportements négatifs tels que les excès de vitesse, les dépassements dangereux, la conduite en état de fatigue. Les conducteurs ont aussi été sensibilisés sur l’importance du contrôle quotidien de l’état du véhicule et de ses différents accessoires tenant à l’activité de transport de voyageurs, tels que les boites de premiers secours. Ils ont aussi été rappelés de la nécessité du repos notamment lors de la conduite sur une longue distance. Cette campagne s’étalera durant la quatrième semaine du mois sacré de ramadhan à travers tout le secteur de compétence en vue d’encrer la culture de prévention auprès des usagers de la route d’une part, et dans le souci de ne pas gâcher la joie de l’Aïd d’autre part.

A. Ghomchi