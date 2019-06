Chlef : Caravane médicale de solidarité au foyer des personnes âgées

La caravane médicale de solidarité lancée à l’initiative de l’établissement de santé de proximité de Oued Fodda (Chlef) s’est déplacée, samedi, vers le foyer des personnes âgées de la ville. Il s’agit là d’une caravane médicale initiée à chaque mois du ramadhan par l’établissement de santé de proximité de Oued Fodda dont le staff encadreur a décidé, cette année, de poser bagages au niveau du foyer des personnes âgées de la ville, au grand bonheur des pensionnaires de cet établissement, qui les ont invités à partager leur repas du «f’tour», a indiqué à l’APS, Lyes Halimi, chef de service au niveau de l’établissement de santé. Outre des cadeaux symboliques, les pensionnaires de ce foyer ont bénéficié gracieusement d’examens médicaux spécialisés, assurés par le staff encadreur de cette caravane médicale composée d’une dizaine de médecins-spécialistes dont des chirurgiens, spécialistes en médecine interne, diabétologues et cardiologues, outre des paramédicaux, a-t-il ajouté. Nombre de bénéficiaires de cette opération, reflétant les hautes valeurs de solidarité caractérisant la société algérienne, n’ont pas manqué de louer cette initiative, qui contribue au dépistage de nombreuses maladies chez eux de manière a préserver leur santé, mais qui leur a permis aussi de "vivre une belle ambiance familiale en ce mois sacré du ramadhan". Selon le programme fixé pour cette caravane de solidarité, le staff médical est attendu après le «f’tour» pour prendre part, avec les pensionnaires du foyer, à la prière du soir et à un prêche religieux, avant la distribution de cadeaux symboliques, puis d’assister à des chants religieux. «Toutes les personnes chez qui des maladies chroniques ont été détectées à l’issue de ces examens médicaux bénéficieront d’un suivi et d’une prise en charge", a-t-on assuré de même source.