Commerce intra-africain : Atteindre 52,3 % d’échanges par an

«Le lancement effectif du marché de la Zone de libre-échange continentale Afrique (ZLECAf) est prévu, le 7 juillet 2019, en marge de la tenue du sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement, qui se tiendra à Niamey (Niger)», a indiqué, le directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchelaghem.

Il dira dans ce sens que «la ZLECAf se veut une zone géographique continentale dans laquelle les biens et services circulent sans restriction entre les Etats membres de l’UA». Dans un entretien accordé à l’APS, il a ajouté que cette zone vise entre autres à stimuler le commerce intra-africain en offrant un Accord commercial global et mutuellement bénéfique entre les Etats membres, couvrant le commerce des biens et des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique en matière de concurrence. Il a précisé que «cette zone, très attendue, constitue un marché de 1,2 milliard de personnes et un produit intérieur brut combiné de 2,5 milliards de dollars, et créera un flux d’échange de 3.000 milliards de dollars, sans aucun droit de douane ni restriction à la frontière.

M. Bouchelaghem a rappelé à cet effet que l’idée de créer la zone a son origine dans le traité d’Abudja (juin 1991), qui stipule que les Etats africains doivent renforcer leurs communautés économiques régionales (CER) en intégrant et en coordonnant leurs politiques commerciales et en mettant graduellement, les huit CER, y compris l’UMA, sur une période de 34 ans, et par étapes, à partir de l’entrée en vigueur du Traité d’Abudja. La ZLECAf, a précisé le DG du commerce extérieur, est l’un des projets phares de l’Agenda 2063 de l’UA qui constitue un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l’Afrique à réaliser au cours des cinquante prochaines années. Il a fait savoir que «les dirigeants africains espèrent que l’accord éliminera les droits de douane et générera des emplois pour une main-d’œuvre jeune et harmonisera le travail des communautés économiques régionales déjà existantes», ce qui pourrait également, a-t-il ajouté, «accroître le commerce intra-africain de 52,3 % par an qui représente actuellement, environ 16% du commerce total du continent». S’agissant des négociations autour de la ZLECAf, mise en vigueur le 30 mai dernier, il a indiqué qu’elles sont conduites par quatre institutions.

Il s’agit des Groupes de travail techniques (GTT), du Forum de négociation de la ZLECAf (ZLECA-FN), du Comité des hauts fonctionnaires du commerce (STOs) et de la Réunion des ministres africains en charge du Commerce (AMOT). Ces organes, a précisé le même responsable, sont composés de représentants des Etats membres de l’UA et des communautés économiques régionales.

Le forum est donc chargé de conduire les négociations sur la base des rapports soumis par les différents GTT et rendu compte au comité des hauts fonctionnaires.

M. A. Z.