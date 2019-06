Après la victoire : Retour à Médine (V et fin)

Vous avez évoqué les morts de Quraysh enterrés dans la fosse commune, puis tu as dit : «Si je n’avais une dette à rembourser et des enfants en bas âge, je serais allé tuer Muhammad.» Alors Safwân t’a promis de se charger de ta dette et de tes enfants, si tu parvenais à me tuer. Mais Dieu ne veut pas cela.

– Je témoigne que tu es le Messager de Dieu ! Quand je pense que je n’ai cessé de te démentir, de récuser la Révélation qui te venait du Ciel ! Ce que tu viens de raconter n’était connu que de moi-même et de Safwân. Je sais, maintenant, que c’est Dieu qui t’inspire. Loué soit Dieu qui m’a conduit dans la voie de l’islam.

Il conduisit la prière, puis prononça le verset :

Humains, vénérez votre Seigneur, qui vous a conçus à partir d’un être unique, dont il a tiré l’épouse et qui, de ce couple, a fait naître en grand nombre des hommes et des femmes. Vénérez Dieu, que vous invoquez en le sollicitant, et respectez les liens du sang. Dieu vous tient en observation. (3)

Puis le Messager de Dieu prononça le verset :

Vous qui croyez, vénérez Dieu ! Que chacun considère ce qu’il a fait en prévision du lendemain. Vénérez Dieu ! Dieu est informé de vos actes. (4)

Et il ajouta :

– Que chacun d’entre vous donne une part de ce qu’il possède, que ce soit un dinar, un dirham, un couffin de dattes, ou même une seule datte...

Un Ansârî vint avec une bourse pleine. Il fut suivi par un grand nombre de gens, qui apportèrent ce qu’ils purent. Et l’on vit bientôt s’élever deux tas, l’un de vêtements et l’autre d’aliments, devant lesquels le visage du Messager de Dieu s’illumina de bonheur. Il dit :

– Celui qui en islam donne le bon exemple, reçoit le salaire qui lui revient, ainsi que le salaire de tous ceux qui auront suivi son exemple, sans pour autant priver ces derniers du salaire qui leur revient. Et celui qui en islam donne le mauvais exemple, portera le fardeau qui lui incombe, ainsi que le fardeau de tous ceux qui auront suivi son exemple, sans pour autant alléger le fardeau qui incombe à ces derniers.

Lorsque le Messager de Dieu avait fait construire la Mosquée de Qubâ’, le Très-Haut avait révélé :

Une mosquée fondée au premier jour sur la vénération de Dieu... Là se trouvent des hommes qui aiment à se purifier. Et Dieu aime ceux qui se purifient.

Le Messager de Dieu alla voir les musulmans dans la Mosquée de Qubâ’ et leur dit :

– Dieu vous a couverts d’éloges pour le rite de purification que vous observez dans cette Mosquée. Quel est ce rite ?

Ils répondirent :

– Nous ne faisons rien de plus que ce que nous avons vu faire à nos voisins juifs. Ils se lavent les fesses après leurs besoins. Nous les avons imités.