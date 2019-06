Spectacle de la troupe « Pupitre » au TNA : L’art de l’improvisation

Une soirée théâtrale a eu lieu, samedi soir à la salle Hadj-Omar, au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), animée par des membres de la troupe «Pupitre».

Cette troupe amateur a démontré un grand potentiel d’improvisation de ses membres, majoritairement jeunes n’ayant aucune notion dramatique. Le nombreux public a assisté à un travail de finition d’un long atelier de formation dont ont bénéficié ces jeunes passionnés du quatrième art. Le spectacle comprend des cours d’un spectacle de théâtre complet, à savoir la préparation physique, l’addiction et l’éloquence, l’exploitation de l’espace scénique et les techniques d’improvisation pendant une heure et demie.

Le spectacle a été ponctué par les conseils, directives orientations de Lionel Longu Bardo, metteur en scène français et initiateur du projet et de la troupe «Pupitre». « Avec un collègue qui s’occupe de l’aspect de l’écriture, j’avais envie de faire de l’enseignement artistique, notamment théâtral. Je suis natif de la ville de Marseille et je vis depuis treize ans en Algérie», a déclaré le metteur en scène à l’issue du spectacle.

Revenant aux cours enseignés au cours de cet atelier, le metteur en scène précise que la maîtrise de la voix et du corps sont l’instrument du comédien, d’où la nécessité de mettre en exergue ce cours. «Le public ayant assisté au spectacle a remarqué que nous avons beaucoup insisté sur la maîtrise de la gestuelle et de la voix, ainsi que l’occupation de l’espace scénique ; comment se déplacer sur le côté cours et jardin de la scène, les techniques de posture, comment ne pas tourner le dos... c’est l’exercice le plus difficile quand on joue une scène d’un texte écrit. on a travaillé sur l’écoute de l’autre ainsi que sur l’improvisation», a-t-il souligné.

Le public présent a littéralement pris part au spectacle. Sur demande du metteur en scène, des volontaires sont montés sur scène pour devenir le point de départ d’une situation dramatique qui évolue avec l’entrée en scène de chaque comédien ; un exercice qui a démontré de grandes capacités d’improvisation des jeunes amateurs. «On a travaillé sur des exercices d’atelier pendant une bonne partie de l’année. j’ai proposé aux comédiens par la suite des textes. Actuellement, on travaille sur un spectacle de fin d’année, un spectacle d’école que j’espère produire au TNA qui nous a honoré de son accueil», a noté Lionel Longu Bardo. Questionné sur la réceptivité des apprentis comédiens, le metteur en scène réponds : «En tout pédagogue, je prends les gens comme ils sont, certains apprennent vite, d’autres lentement. le but est que tout le monde avance à chaque fois et soit motivé pour se dépasser. Le plus important pour nous c’est d’évoluer ensemble et de vivre la passion du quatrième art», a-t-il conclu.

Kader Bentounès