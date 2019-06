Grand angle : 2020 en point de mire

Vainqueur surprise de l’élection présidentielle américaine en 2016, alors que sa rivale démocrate Hillary Clinton était donnée par les sondages et les médias comme l’archi-favorite de la compétition, Donald Trump ne compte pas mettre un terme à sa carrière politique au terme de son actuel mandat. L’homme, qui a bousculé toutes les mœurs politiques et revisité à sa manière les relations internationales, compte bien être de la partie en 2020 pour rempiler pour un second mandat. certain d’obtenir l’investiture de son parti, il vient de lever le doute, si tant est certains avaient pu en avoir, sur ses intentions en annonçant, vendredi dernier, la date du lancement officiel de sa campagne pour un second mandat. Rendez-vous est donné à ses partisans le 18 juin courant, depuis la Floride, Etat-clé qu'il avait remporté lors de l'élection de 2016. A ce stade, le président, candidat à sa propre succession, semble persuadé de sa victoire. Il n’en a jamais douté depuis novembre 2016. Pour preuve, il n’a eu de cesse d’évoquer régulièrement les six années qui lui restent au pouvoir. Quant à savoir à quel adversaire démocrate il sera opposé, cela semble être pour lui un simple détail. Pourtant, il devrait s’en soucier car si pour l’heure, il est vrai que le nom de ce rival démocrate pour le scrutin du 3 novembre 2020 n’est pas encore connu, puisque les candidats à l'investiture du parti démocrate et à la course pour la Maison- blanche se bousculent au portillon, il n’en reste pas moins vrai que la victoire de Trump est loin d’être acquise. Et ne vous fiez surtout pas au titre trompeur du récent ouvrage « Et s’il gagnait encore ? » rédigé par Jean-Éric Branaa, un des meilleurs analystes français de la politique américaine. Celui qui avait annoncé l’élection de Donald Trump en 2016, prévoit sa défaite en 2020. Du côté des démocrates, on veut aussi se montrer confiant. Le patron du parti, Tom Perez, en est sûr, et il l’a affirmé haut et fort : « Donald Trump peut être battu en 2020 .» Les démocrates semblent avoir retenu la leçon de leur défaite surprise en 2016 et s’engagent dans cette prochaine élection en connaissance de cause. Les chances de Donald Trump ne seront pas ignorées, comme ce fut le cas la dernière fois et ce dernier ne bénéficiera pas plus de l’effet surprise. Plus encore, son premier mandat n’aura pas manqué de faire des vagues qui pourraient profiter à ses adversaires.

Nadia K.