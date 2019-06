Après la visite de nationalistes juifs : Heurts sur l’esplanade des Mosquées

Des affrontements ont opposé hier Palestiniens et forces d’occupation israéliennes sur l'esplanade des Mosquées, après la visite de nationalistes juifs, alors que l'Etat hébreu célèbre la prise en 1967 de la ville sainte par son armée. Dans un ultime geste de provocation, des centaines de nationalistes juifs s'y sont rendus hier matin, en pleine fin du mois du Ramadhan, sous le regard et la présence bienveillante de la police israélienne. Cette visite a provoqué la colère de fidèles palestiniens, qui se sont barricadés dans la mosquée Al-Aqsa, avant d'être dispersés par la force par la machine répressive de l’occupant. Selon le Waqf, la fondation musulmane sous contrôle jordanien qui administre l'esplanade des Mosquées, la police a utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. D'après le directeur de la mosquée Al-Aqsa, Omar Kaswani, 45 personnes ont été blessées, dont une grièvement, et sept arrêtées. "C'est une violation du statu quo" a-t-il dénoncé, parlant de ces intrusions. Le ministère des Affaires étrangères jordanien a dénoncé dans un communiqué "des violations flagrantes par Israël" sur le site d'Al-Aqsa, évoquant des "intrusions provocatrices d'extrémistes", qui ont "agressé des fidèles et des cadres du Waqf".

Il a précisé avoir adressé une note à Israël pour qu'il mette fin à "ses pratiques provocatrices" dans les lieux saints. L'annexion n'est pas reconnue par la communauté internationale, qui considère al Qods-Est comme occupée.

R. I.