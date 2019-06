Offensive de Haftar contre Tripoli : Trump interpellé

Quatre sénateurs américains ont exprimé, dans une lettre envoyée au président Donald Trump, leur préoccupation face à la détérioration de la situation en Libye, l’exhortant à soutenir un cessez-le-feu entre belligérants libyens et à réaffirmer le soutien des Etats-Unis au processus politique onusien. "Nous sommes troublés par l’offensive militaire en cours menée par Khalifa Haftar et son armée nationale libyenne et préoccupés que cette campagne militaire ne menace les civils et ravive une guerre civile très violente ", écrivent les sénateurs Robert Menendez, Lindsey Graham, Christopher Murphy et John Barrasso dans cette lettre transmise fin mai au chef de la Maison Blanche. Evoquant les interférences extérieures qui ont compliqué la situation en Libye, les sénateurs relèvent que le soutien "des acteurs régionaux" aux "différents acteurs politiques et milices" en Libye va "parfois à l’encontre des efforts des Etats-Unis". Les quatre élus ont mis en garde contre "les répercussions significatives" de la crise libyenne sur "la sécurité régionale en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et au sud de l’Europe ". Alors que le président Trump a loué en avril "les efforts" du "chef l’armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, dans la lutte antiterroriste", les sénateurs soutiennent que la réduction de la menace terroriste en Libye "exige une panoplie de partenaires".

"Les Etats-Unis ont bâti un nombre de partenariats important en Libye, y compris avec le gouvernement d’Union Nationale (GNA) qui a contribué à éliminer l’organisation de l’Etat Islamique à Syrte", rappelle t-ils dans cette lettre en insistant sur la nécessité que les actions de la Maison Blanche puissent soutenir "ces partenariats cruciaux ".



Calme « prudent » au sud de Tripoli



Sur le terrain, les zones de combat au sud de Tripoli ont retrouvé un calme "prudent" après des attaques aux armes lourdes par les troupes de l’homme fort de Benghazi contre la capitale libyenne, qui ont fait au moins 562 morts et près de 2855 blessés depuis début avril, rapportent hier des médias. Selon les médias qui citent des sources sur le terrain, les forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen auraient repoussé les troupes conduites par le général à la retraite Khalifa Haftar dans plusieurs zones du sud de la capitale et seraient entrés dans l'aéroport de Tripoli. Un responsable militaire a également révélé que les forces du GNA ont bien avancé dans plusieurs zones en plus de la saisie d'armes et la destruction d'autres. Les affrontements ont fait des morts et des blessés dans les deux camps, selon les mêmes sources. "Nous avons reçu des instructions pour avancer. L'ennemi s'est enfui après avoir été vaincu sous les coups de nos forces", a indiqué le commandant Khalid Abu-Jazziya, cité par des médias. De son côté, le général-major Ousama Joueili, a rappelé que lors des réunions avec Khalifa Haftar, le gouvernement du GNA avait insisté sur un consensus et non pas une escalade. D'autre part, deux attaques à la voiture piégée contre des troupes de Haftar ont été menées à Derna, dans l'est de la Libye, faisant au moins 18 blessés, ont déclaré hier des habitants et une source médicale, cités par l'agence Reuters. Cette double attaque n'a pour l'heure pas été revendiquée, selon l'agence.

R. I.