Dans la lucarne : Une image hideuse

Le football n’est pas uniquement une simple discipline qu’on pratique sur un terrain en tartan synthétique ou en gazon. Il est surtout un moyen par excellence d’éduquer les masses juvéniles étant donné qu’il est considéré comme sport populaire. Ses adeptes, faut-il le rappeler, ne se comptent plus tellement ils sont très nombreux. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas utiliser ce sport comme un « jouet » qui nous permet de se divertir et surtout gagner des compétitions et ce quels que soient les moyens utilisés. C'est-à-dire qu’on se range carrément du côté des machiavéliques ou seule la finalité compte. Cela ne peut que nous interpeler lorsqu’on voit des images qui ne font pas honneur à ce sport aimé pourtant par tous. Certains, ayant peut-être des idées étriquées, n’accordent que peu d’importance à l’éthique sportive. La finale de la Ligue des champions d’Afrique entre deux représentants du Maghreb, l’ES Tunis et le Wydad de Casablanca devait être une « fête » au sens propre du terme. A l’aller, à Rabat, les deux équipes n’ont pu se départager et le match s’était terminé sur le score de (1 à 1). Tout était à refaire, au stade de Radès de la capitale tunisienne.

C’est vrai que les poulains du Tunisien, El Benzerti, étaient un peu mieux lotis, un nul leur suffisait pour remporter le sacre.

Ce qui n’était pas le cas des Marocains qui devaient soit gagner ou au moins faire match nul (2 à 2). Le stade était plein comme un «oeuf» surtout que le match s’était joué à 22h (soirée ramadhanesque). Tous les ingrédients étaient réunis pour une finale fair-play comme souhaitée par tous, magnifique et surtout spectaculaire. Le premier half, faut-il le rappeler, était très disputé et assez équilibré, même si les locaux avaient pris un certain ascendant, suite surtout à la superbe réalisation de notre compatriote, Youcef Belaïli. Un but bien enveloppé qui avait trompé la vigilance du gardien du WAC. En seconde mi-temps, les Marocains jouaient par à coups. Toutefois, sur une action rondement menée, ils parviendront à rétablir l’équilibre. Selon, les images TV, le but était valable du fait que l’attaquant marocain et le défenseur tunisien étaient sur la même ligne. Gassama, l’arbitre gambien, qui s’était appuyé sur la position de son « juge de touche » invalidera le but au grand dam des Marocains et ont fait appel au « Var » pour enlever toute équivoque sauf que, selon lui, la « Var » était tombée en panne. Pour les Marocains ce n’était qu’une « ruse » pour empêcher de revoir l’action du but. Par conséquent, les visiteurs ne reprendront pas le jeu et s’en suivra des «palabres interminables». Ils ont dépassé vraiment le raisonnable, puisqu’on avait presque dépassé le temps imparti à un match de football (90’). Les officiels de la CAF sont rentrés sur le terrain avec un certain Ahmad Ahmad en personne. Le journaliste de Bein Sport qui avait commenté le match ne savait plus à quel saint se vouer, n’ayant jamais vécu cela. Il ne cesse de dire que « s’était mal embarqué pour l’Afrique qui va organiser la CAN-2019 en Egypte dont moins de trois semaines. Certains ont même annoncé que le match allait être reporté, l’avis partagé par les Marocains aussi. Finalement, après plus d’une heure et demie d’attente, Gassama qui a reçu le «feu vert» de ses responsables décidera d’octroyer le gain du match aux Tunisiens qui se succèdent à eux-mêmes. Cependant, on n’a nullement respecté l’éthique sportive en faussant une telle finale. On ne peut la faire jouer si la «Var» n’était pas opérationnelle. Là, on a avantagé une équipe par rapport à une autre. Cet acte n’est pas sportif et ne contribue certainement pas au développement du football africain. Les coulisses, l’arbitrage, le parti pris de certains responsables font que des résultats limpides soient faussés. Ce n’est pas comme cela qu’on peut avancer. C’est bien dommage pour une finale qui s’était bien emmanchée !

Hamid Gharbi