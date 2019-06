ONJSA : Solidarité avec le « groupe El-Hayat »

L'Organisation Nationale des Journalistes sportifs algériens (ONJSA) a appris avec stupéfaction et regret que des journalistes du groupe de presse El Hayat (journal et télévision) ont été injustement empêchés par des agents de la Fédération algérienne de football (FAF) d'assurer la couverture médiatique de la conférence de presse animée par le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi, samedi 1er juin à Alger.

L'ONJSA condamne avec la plus grande fermeté un comportement inacceptable et une décision arbitraire. Elle considère qu'il s'agit d'une violation manifeste de la liberté d'expression et du droit du citoyen à l'information, un droit garanti par la Constitution.

L'ONJSA exprime ainsi sa solidarité avec les journalistes du groupe El Hayet, victimes de cette décision incompréhensible.

En ce sens, l'ONJSA demeure fermement convaincue que la presse est un partenaire important dans le développement du sport national. De ce fait, elle appelle toutes les parties à mettre leurs différends de côté et à œuvrer pour l'instauration d'un respect mutuel conforme aux normes professionnelles et éthiques.

Les attaques répétées et le harcèlement des représentants des médias soulignent le besoin urgent de préparer une charte définissant les relations entre les médias et les différentes instances sportives, afin de protéger et de préserver les droits et la dignité de chaque partie.