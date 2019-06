Conversation téléphonique Arama - Mellal : Les deux dirigeants, auditionnés par la LFP le 10 juin

Le président de la JS Kabylie Chérif Mellal et le directeur général du CS Constantine Tarek Arama seront auditionnés le 10 juin à 11h00 par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), a annoncé l’instance sur son site officiel. La convocation des deux dirigeants fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de leur conversation téléphonique, dont le contenu est qualifié comme une tentative de corruption. Tout a commencé à l’issue du match JS Kabylie - CABB Arréridj (2-0), disputé le 26 mai et comptant pour la 30e et dernière journée de Ligue 1 de football. Le président kabyle, Chérif Mellal avait jeté un pavé dans la mare en accusant Arama de vouloir exiger la somme de 2,5 milliards de centimes pour battre l’USMA et offrir le titre à la JSK, chose que le dirigeant constantinois a nié en bloc. La JSK comptait sur une défaite ou un match nul de l’USMA à Constantine pour remporter le titre, revenu finalement aux Algérois, vainqueurs (3-1). Quelques jours plus tard, Mellal a diffusé l’enregistrement téléphonique avec Arama dans lequel ce dernier a accusé l’USMA de tentative de corruption, tout en incitant Mellal à verser aux joueurs constantinois une prime exceptionnelle pour les motiver à battre le club algérois. Dans un communiqué publié jeudi dernier, l’USMA a rejeté toute tentative d’arranger le match : «M. Arama devra répondre à la justice de notre pays pour ces graves accusations. La direction de l’USMA compte faire-valoir ses droits et poursuivre en justice toute partie qui a accusé le club sans apporter de preuves».