Equipe nationale : Début des choses sérieuses

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avait affronté sans «sourciller» la presse nationale, qui était assez nombreuse à sa conférence de presse d’avant le début du stage, à Sidi Moussa, prévu aujourd’hui, avec normalement l’ensemble des joueurs qui font partie des «23». Il est clair qu’on avait tenté de le tarabuster quant à ses choix pour cette CAN-2019.

Ce qui laisse paraître, à première vue des explications de Belmadi, c’est qu’il sait où il va. Car, il l’a répété, « je sais ce que je dis et je ne parle pas en l’air». À chacune des questions des journalistes concernant le choix de certains joueurs qui ne jouent pas actuellement dans leurs clubs ou qu’ils n’ont pas effectué une très bonne saison, il les a défendus tout en essayant de convaincre. À vrai dire, ce sont ses choix et indirectement, il a convaincu son assistance. Il avait affirmé que : «Je n’ai blacklisté personne. Celui qui s’est blacklisté, cela le regarde. Personnellement, je suis tous les joueurs, même ceux qui ne sont pas convoqués ». C’est vrai que des joueurs comme Chita (blessé), Naïdji, Loucif, Boudaoui (PAC) sont assez intéressants, mais il pourrait compter sur eux à l’avenir. Pour le moment, à priori, il veut des éléments prêts et surtout ayant une expérience et un «vécu africain». Il sait pertinemment que cette CAN ne sera pas une simple formalité pour les «24» présents et notamment les «néophytes» tels que le Madagascar, le Burundi ou la Mauritanie. On assistera à une compétition «ouverte» même pour le pays hôte, l’Egypte. Belmadi a choisi de poursuivre, dès le 08 juin courant, son stage «précompétitif» au Qatar, un pays qu’il ne connaît que trop bien, d’ailleurs il trouve énormément de facilités sur place. De plus, il a pu ramener à Doha deux sparring partners de qualité qui sont le Mali et le Burundi. Ce n’est pas facile de faire venir à son stage deux équipes qui ont accepté de se mesurer à notre sélection. C’est très rare ! Ce sera le 11 juin pour le Burundi et le 16 juin pour le Mali. Ce sera certainement des tests enrichissants avant de se mesurer officiellement contre les équipes du groupe C qui sont la Tanzanie, le Kenya et le Sénégal, considéré comme «l’épouvantail» du groupe. C’est tant mieux ! C’est vrai que Belmadi n’a pas eu «froid aux yeux» en réitérant avec confiance ses propos concernant ses ambitions dans cette CAN-2019. Il a été on ne peut plus clair en affirmant

«qu’on ira en Egypte pour remporter la CAN». Là, il ne veut pas mettre une «couche supplémentaire» de pression sur le groupe. Il a donné son avis comme il est le cas de toutes les équipes participantes à cette CAN. D’ailleurs, il avait affirmé «qu’on n’a jamais gagné une Coupe d’Afrique hors de nos bases». Celle de 1990 l’était lors de l’édition d’Alger. Il veut, d’une certaine façon, «secouer» ses poulains pour tout mettre en œuvre et réapprendre à gagner même chez l’adversaire. Certes, il ne garantit rien, mais il ne veut pas que ses poulains aillent là-bas la «peur au ventre». Bien au contraire, il faut avoir la conviction d’accomplir une très bonne CAN en «vendant chèrement sa peau». C'est-à-dire qu’il ne faudra plus se contenter de «gagne petit». Toujours est-il, le sélectionneur dont le départ en Egypte avec son groupe, à partir de Doha, est prévu le 18 juin courant, reste optimiste. Il sait que dans une telle compétition, rien n’est évident, mais on peut forcer le destin.

C’est vrai qu’à priori notre groupe C avec le Sénégal, la Tanzanie et le Kenya paraît à notre portée, mais il faudra faire très attention. Un journaliste avait bien rappelé à Belmadi que nos débuts dans les empoignades africaines sont très difficiles. Un constat qui n’a pas manqué d’intéresser Belmadi. Il l’a pris en considération en le communiquant aux joueurs afin qu’ils le prennent en considération et ne pas sous-estimer nos adversaires comme ce fut le cas en 2010 en Angola où les Verts avaient été surpris par le Malawi sur le score net et sans bavures de (3 à 0). Un point que Belmadi va inscrire dans son calepin et le rappeler surtout à ses joueurs.

H. G.