Bordj Bou-Arréridj : Distribution de 460 logements

Les autorités de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont exploité la célébration de l’évènement religieux de Leilet El Qadr pour procéder à une nouvelle distribution de logements. Ce qui a eu pour effet d’apporter de la joie à un nombre important de familles de la wilaya qui vont passer l’aïd dans de bonnes conditions.

Ces événements qu’ils soient nationaux ou religieux sont désormais synonymes de doubles fêtes.

Les destinataires de cet effort de l’Etat pour améliorer leurs conditions de vie ne risquent pas d’oublier ces dates qui vont avoir une connotation personnelle pour eux en plus de leurs dimensions partagées par tout le monde.

C’est le cas de Leilet El Qadr de cette année qui ne risque pas d’être oubliée par les bénéficiaires de 460 logements dont la vie a changé depuis cette date.

Ils n’ont pas manqué d’exprimer leur bonheur à l’occasion de la cérémonie qui a été organisée au siège de la wilaya pour leur remettre les clés de leurs nouvelles habitations.

Le wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Benamar Bekouche, qui l’a présidé a annoncé que cet effort devra se poursuivre.

Le wali qui a rappelé que plus de 7.000 logements ont été remis à leurs bénéficiaires depuis le mois de janvier a annoncé une nouvelle distribution à l’occasion du 5 juillet prochain fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Notons que l’opération exécutée hier concerne la remise de clés de 240 logements sociaux locatifs, 150 aides dans le cadre de l’habitat rural et 70 LPA.

Pour la première formule, il s’agit de 200 pour les habitants de la commune d’El Achir et 40 pour ceux de Medjana.

L’habitat rural devra profiter à plusieurs communes de la wilaya. Le logement public aidé a trait au programme réalisé à Bordj Bou-Arréridj pour 50 et à El Achir pour 20.

F. D.