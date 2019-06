Ligne ferroviaire Mohammadia - Mascara : Un appel d’offres lancé pour l’étude

L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) vient de lancer un appel d'offres national ouvert, avec exigence de capacités minimales, pour l’étude d’une nouvelle ligne ferroviaire reliant Mohammadia à Mascara.

Selon cet appel d’offres qui a été publié la semaine passée dans la presse, les études en question seront menées en trois missions distinctes. Elles porteront sur les phases «d’étude d'identification», «d’étude de faisabilité» et enfin sur «l’étape consacrée à l’étude de préparation de la réalisation des investissements ». Il convient de préciser, ici, que le détail des prestations à fournir pour chaque phase d'études est «défini dans le cahier des charges». Par ailleurs et en ce qui concerne l’éligibilité, l’appel d’offre s'adresse, il faut le dire, aux bureaux d'études ou groupement momentané de bureaux d'études ayant toutes les capacités techniques mais aussi les moyens humains nécessaires à même d’assurer la parfaite exécution.

Concernant les références professionnelles, par exemple, il est exigé que le soumissionnaire ait réalisé, au moins une étude, d'une ligne ferroviaire et/ou rectification de tracé, dûment justifiée par une attestation de bonne exécution laquelle attestation doit être délivrée par le service contractant concerné. Dans le cas d'un groupement, le mandataire ou l'un des membres doit justifier, par le biais d’une attestation de bonne exécution délivrée par le service contractant concerné, la réalisation d'une étude d'une ligne ferroviaire et/ou rectification de tracé.

Aussi, les attestations de bonne exécution des bureaux d'études de droit algérien, ayant réalisé des études à l'étranger, doivent être authentifiés par les autorités consulaires algériennes.

Pour ce qui est des moyens humains, il est demandé notamment d’avoir dans son effectif, au moins un ingénieur ou master en Génie civil ou Travaux publics, possédant une expérience professionnelle de cinq années au minimum dans le poste de chef de mission.

Les capacités professionnelles sont prouvées par un agrément en cours de validité, dans le domaine des études d'infrastructures ferroviaires, pour le cas de bureau d'études seul et par le même justificatif en ce qui concerne le mandataire ou un des membres du groupement, en cas de groupement de bureaux d'études, sachant que les autres membres doivent justifier leurs capacités professionnelles par un agrément en cours de validité dans le domaine des études qui lui sont confiées dans le cadre du groupement. Cela dit, les bureaux d'études techniques publiques ne sont pas tenus de produire un certificat d'agrément mais seulement «un justificatif délivré par le ministère concerné», selon les précisions mentionnées dans l’appel d’offres.

La même source relève dans ce contexte que «Tout soumissionnaire ou candidat, seul ou en groupement momentané, peut se prévaloir des capacités d'autres bureau d'études, dans les conditions prévues dans l'article 57 du décret présidentiel 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public», notons enfin que le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire, lui même, ou leurs représentants désignés à cet effet et ce, au niveau de la direction générale d’ANESRIF, sise à Rouiba (Alger). Les offres comprennent «un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière», est-il indiqué.

Rappelons que, selon les données recueillies sur le site officiel de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, le linéaire en voies ferrées disponible, en 1999, étaient de 1.700 km. Après l’achèvement de certains projets, dont la pénétrante de l’Ouest qui va du sud de Sidi Bel Abbès vers Béchar, le linéaire en voies ferrées s’est hissé à 4.200 km. L’on signale, dans ce même contexte, qu’avec la réception des projets de réalisations en cours, il devrait arriver, cette année, à plus de 6.300 km. Selon les prévisions, à moyen terme, le programme ferroviaire national une fois achevé —avec notamment le maillage de l’ensemble du réseau— donnera un linéaire total de 12.500 km.

Soraya Guemmouri