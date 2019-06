El Islah : Un large consensus national

Le secrétaire général du mouvement El Islah, M. Filali Ghouini, qui a animé hier une conférence politique à Bordj Bou-Arréridj considère que les élections présidentielles du 4 juillet prochain sont devenues sans objet. Non seulement les candidats sont absents mais même la classe politique et la population ne sont pas prêtes à ce rendez-vous, a-t-il expliqué.

Pour fixer une autre date à ces élections il faut un dialogue qui doit se faire dans les plus brefs délais, a déclaré le secrétaire général du mouvement El Islah.

Ce qui l’a poussé à apprécier l’appel effectué par le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP et vice-ministre de la Défense nationale pour l’organisation de ce genre de rencontres.

Le mouvement El Islah sera présent à ce dialogue, a annoncé le secrétaire général du mouvement.

La rencontre doit regrouper toute la collectivité nationale. Aucune partie ne doit être exclue, a-t-il proposé.

M. Ghouini a regretté que certains, qu’il n’a pas nommés, n’acceptent pas les avis divergents.

Le secrétaire général du mouvement El Islah a rappelé que cette position du parti n’est pas née le 22 février.

Nous avons déjà appelé, a-t-il indiqué, à un large consensus national pour donner l’occasion à toutes les parties concernées de s’exprimer sur la situation du pays.

Il a expliqué également qu’on ne peut sortir de cette situation sans aller à des élections mettant en garde contre tout vide institutionnel. Nous ne sommes pas prêts à entrer dans un processus aux contours inconsidérés, a-t-il noté.

M. Ghouini qui a souhaité que les participants au hirak, qui n’a pas son pareil au monde selon lui, choisissent leurs représentants pour qu’ils soient présents au dialogue. Il a déclaré que son mouvement n’est pas convaincu par l’idée d’Assemblée constituante.

Les institutions de l’Etat algérien peuvent jouer le rôle dévolu à cette assemblée malgré les lacunes qu’elles ont enregistrées.

Elles ont également capitalisé des acquis que nous devons tous fructifier pour les consolider et les exploiter pour qu’elles soient à la hauteur des attentes, a affirmé le secrétaire général du mouvement El Islah.

Quant à l’organisation des prochaines élections présidentielles, l’homme politique propose qu’elle soit confiée à une commission indépendante qui se chargera de toutes les étapes de la préparation à l’annonce des résultats.

La commission qui devra être souveraine bénéficiera, a-t-il dit, de l’appui du gouvernement dont la mission se limitera à la mobilisation de la logistique nécessaire a expliqué le secrétaire général du mouvement El Islah.

Ce qui nous permettra d’éviter le trucage du scrutin et donner une crédibilité au nouveau Président de la République qui se chargera de la satisfaction des revendications de la population dans tous les domaines, a noté M. Ghouini.

Avec lui nous construirons une nouvelle République dont le projet de société sera basé sur les principes contenus dans la déclaration du Premier Novembre, a-t-il conclu.

F. D.